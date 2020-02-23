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Израиль ужесточит правила въезда для прибывающих из Австралии и Италии
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РИА Новости

Израиль ужесточит правила въезда для прибывающих из Австралии и Италии

15:57 23.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСамолет в небе над аэропортом Эйлата
Самолет в небе над аэропортом Эйлата
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Самолет в небе над аэропортом Эйлата. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 фев - РИА Новости. Израиль вводит ограничительные меры для прибывающих из Австралии и Италии в связи с угрозой распространения коронавируса: туристам из этих стран будет запрещен въезд в Израиль, а возвращающиеся из данных регионов израильтяне будут обязаны пройти двухнедельный карантин, сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
"Прежде всего, мы ужесточаем въезд в Израиль из других стран. Сегодня мы добавим Австралию и Италию, при необходимости добавим другие страны. Я считаю, что чрезмерная подготовка лучше, чем отсутствие подготовки. На сегодняшний день Израиль более строг в этом плане, чем любая другая страна, и мы будем продолжать делать все необходимое для предотвращения распространения вируса в Израиле", - заявил Нетаньяху на специальном совещании, посвященном угрозе распространения коронавируса. Заявление Нетаньяху распространила его канцелярия.
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Министр внутренних дел Арье Дери в воскресенье издал распоряжение о запрете въезда в Израиль всем лицам, которые не являются гражданами страны и находились в Японии и Южной Корее в течение последних двух недель. На минувшей неделе подобный запрет был введен в отношении лиц, прибывающих из Таиланда, Гонконга и Макао и Сингапура. Ранее в феврале было прекращено авиасообщение с Китаем и закрыт въезд иностранцам, побывавшим в КНР.
Группа министров, которую сформируют в воскресенье, будет, по словам Нетаньяху, ежедневно координировать действия различных служб и ведомств для противодействия угрозе распространения коронавируса в Израиле. Для израильтян, возвращающихся из регионов, где выявлены вспышки коронавируса, утверждены "руководящие принципы", требующие от граждан немедленно связаться с медицинскими службами и пройти домашний карантин, предполагающий отказ от посещения публичных мест, общественного транспорта, массовых мероприятий, офисов, учебных заведений.
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В субботу минздрав ввел обязательный карантин для всех, кто возвращается из Южной Кореи и Японии, и для израильтян, которые контактировали с группой южнокорейских туристов, среди которых по возвращении из Израиля были выявлены носители коронавируса. Под карантин уже попали около 200 человек, в том числе 180 школьников из Беер Шевы, контактировавшие с туристической группой.
Как сообщает минздрав, группа из Южной Кореи за неделю проехала по всей территории Израиля, посетив важнейшие туристические и религиозные достопримечательности в Иерусалиме, Нетании, Кейсари, Назорете, Беэр Шеве, Тверии и на Мертвом море.
Министерство здравоохранения Израиля в четверг выпустило предупреждение о том, что нарушение карантина в связи с угрозой распространения коронавируса для вернувшихся из стран Азии может быть уголовным преступлением со сроком наказания до 7 лет лишения свободы.
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