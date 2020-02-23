В Италии число заражений коронавирусом превысило 130

РИМ, 23 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. Число заражений новым типом коронавируса в Италии превысило 130 человек, сообщил в воскресенье журналистам глава национальной службы Гражданской обороны Анджело Борелли.
"Положительный результат дали тесты на коронавирус у 132 человек. Двое из них скончались, один выздоровел. В настоящее время число лиц, находящихся под наблюдением врачей, составляет 129 человек, причем 54 из них госпитализированы, 26 человек сейчас находятся в отделениях интенсивной терапии", - заявил Борелли, который 31 января был назначен правительством комиссаром по осуществлению режима чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса в Италии.
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По словам комиссара, случаи заражения коронавирусом выявлены в четырех североитальянских областях: 88 в Ломбардии, 24 в Венето, девять в Эмилии-Романье и шесть в Пьемонте. Кроме того, в Риме в национальном институте инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani по-прежнему находятся двое пожилых китайских туристов, у которых в конце января было выявлено заражение коронавирусом. В субботу стало известно, что тест на коронавирус у одного из них дал отрицательный результат.
Борелли также заявил, что в случае необходимости власти готовы размещать зараженных вирусом лиц на объектах вооруженных сил Италии, где будет введен карантин. Для этих целей уже подготовлены более 5 тысяч мест в военных казармах.
Глава области Ломбардия Аттилио Фонтана подписал в воскресенье распоряжение о закрытии всех школ на территории региона. Кроме того, в области наложен запрет на проведение любых видов массовых манифестаций. Аналогичное меры в настоящее время рассматривают власти Эмилии-Романьи. В Пьемонте на неделю прекращена деятельность университетов.
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