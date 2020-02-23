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Около ста человек пришли к офису Зеленского, требуя отставки Авакова
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РИА Новости

Около ста человек пришли к офису Зеленского, требуя отставки Авакова

15:29 23.02.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции за отставку главы МВД Украины Арсена Авакова в Киеве
Участники акции за отставку главы МВД Украины Арсена Авакова в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Участники акции за отставку главы МВД Украины Арсена Авакова в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 23 фев - РИА Новости. Акция с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова проходит у офиса президента Украины Владимира Зеленского, сообщает издание "Громадское".
"Около 100 человек вышли под офис президента на акцию против министра внутренних дел Арсена Авакова. Они требуют освободить его, а также не назначать на другие влиятельные должности", - пишет издание.
Активисты заявляют об отсутствии результатов расследований по нападениям на гражданских активистов и журналистов, в том числе по убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк. На акцию протеста также пришел адвокат Виталий Коломиец - защитник подозреваемого по делу об убийстве Павла Шеремета Яны Дугарь. Он отметил, что столкнулся "с запугиванием свидетелей и препятствованием работе экспертов из-за системы, созданной и контролируемой действующим министром".
Отмечается, что активисты хотели оставить у офиса президента плакат с надписью: "Представление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова" и знаком вопроса в месте для подписи Владимира Зеленского, однако правоохранители не позволили это сделать.
Арсен Аваков был назначен министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года. Его переназначили на должность 29 августа 2019 года. Он один из двух министров предыдущего правительства, который остался в кабмине после победы на президентских выборах Зеленского.
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Гандзюк в июле 2018 года облили кислотой. Через несколько месяцев она скончалась в киевской больнице. Правоохранители расследовали дело о покушении на убийство, однако после смерти потерпевшей изменили квалификацию на заказное убийство. Следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк. Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщал, что в организации убийства подозревают главу Херсонского областного совета Владислава Мангера. Подозреваемый был арестован с правом внесения залога почти в 2,5 миллиона гривен (около 104 тысяч долларов) и после его внесения вышел на свободу. Позже подозрение Мангеру заменили на "заказ причинения телесных повреждений". По версии следствия, Мангер вместе с помощником депутата облсовета Алексеем Левиным заказали нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, что повлекло ее смерть.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".
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Арсен АваковЮрий ЛуценкоВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Украина-страна сказка. Войну ведут бандеровцы, в страну не пускают "вирусологи в спортивных костюмах", уголовник с десятком уголовных дел плюет на прокуратуру и дает советы президенту. А президент вам зачем? Так чисто поржать?
23 февраля, 16:14
ЮЮЮ Юрий
2101000
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