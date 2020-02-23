В Новгородской области 62 населенных пункта остались без электричества

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 фев - РИА Новости. Энергоснабжение 62 населенных пунктов в Новгородской области, где проживают более 3 тысяч человек, нарушено из-за сильного ветра, сообщает пресс-служба администрации губернатора региона.
"На 12 часов нарушение электроснабжения зарегистрировано в 11 районах Новгородской области. В зонах отключений находятся 62 населенных пункта, в которых живут 3020 человек, социально-значимых объектов нет", - говорится в сообщении.
По данным энергетиков, в воскресенье в ликвидации последствий непогоды задействованы 33 бригады, 137 человек, 33 единицы техники.
Отмечается, что до 18.00 мск в регионе электроснабжение планируется восстановить полностью.
В настоящее время ГУМЧС по Новгородской области функционирует в режиме "повышенная готовность", работает оперативный штаб.