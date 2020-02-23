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В Иране число пострадавших при землетрясении увеличилось до 75
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РИА Новости

В Иране число пострадавших при землетрясении увеличилось до 75

15:19 23.02.2020
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© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана. Архивное фото
Флаг Ирана. Архивное фото
© Fotolia / Borna_Mir
ТЕГЕРАН, 23 фев – РИА Новости. Число пострадавших в Иране при землетрясении на границе с Турцией возросло до 75 человек, сообщил иранский новостной портал YJC со ссылкой на местного чиновника.
Ранее сообщалось о 25 пострадавших в Иране.
"Число раненых в результате землетрясения достигло 75 человек", - приводит портал слова главы экстренной медицинской службы города Хой Моджтабы Камари на северо-западе Ирана, где произошло землетрясение.
В свою очередь, в Турции погибли девять человек, 37 пострадали.
Как ранее сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), землетрясение магнитудой 5,7 произошло в пограничном районе между Ираном и Турцией. Толчки были зафиксированы в 05.52 по времени UTC (08.52 мск). Эпицентр располагался в 141 километре к западу от иранского города Тебриз и в 71 километре к юго-востоку от турецкого города Озалп. Очаг залегал на глубине 5 километров.
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