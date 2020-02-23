В Иране число пострадавших при землетрясении увеличилось до 75

Ранее сообщалось о 25 пострадавших в Иране.
"Число раненых в результате землетрясения достигло 75 человек", - приводит портал слова главы экстренной медицинской службы города Хой Моджтабы Камари на северо-западе Ирана, где произошло землетрясение.
В свою очередь, в Турции погибли девять человек, 37 пострадали.
Как ранее сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), землетрясение магнитудой 5,7 произошло в пограничном районе между Ираном и Турцией. Толчки были зафиксированы в 05.52 по времени UTC (08.52 мск). Эпицентр располагался в 141 километре к западу от иранского города Тебриз и в 71 километре к юго-востоку от турецкого города Озалп. Очаг залегал на глубине 5 километров.
21 февраля, 19:19В китайском Синьцзяне произошло землетрясение магнитудой 5,1