В Иране число пострадавших при землетрясении увеличилось до 75

Ранее сообщалось о 25 пострадавших в Иране.

"Число раненых в результате землетрясения достигло 75 человек", - приводит портал слова главы экстренной медицинской службы города Хой Моджтабы Камари на северо-западе Ирана, где произошло землетрясение.

В свою очередь, в Турции погибли девять человек, 37 пострадали.