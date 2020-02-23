В Новой Москве машина врезалась в дерево, один человек погиб

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Автомобиль врезался в дерево в Новой Москве, в результате один человек погиб, ещё один пострадал, сообщает столичная Госавтоинспекция в Twitter.
ДТП произошло в воскресенье в 13.40 в поселении Краснопахорское посёлке подсобного хозяйства Минзаг.
"По предварительной информации, водитель автомашины Mazda не справился с управлением и совершил наезд на дерево. В результате ДТП один человек погиб и один пострадал", - говорится в сообщении.
Кто из них находился за рулём, пока неизвестно, уточнили РИА Новости в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.