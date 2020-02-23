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В Новой Москве машина врезалась в дерево, один человек погиб
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РИА Новости

В Новой Москве машина врезалась в дерево, один человек погиб

15:16 23.02.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Автомобиль врезался в дерево в Новой Москве, в результате один человек погиб, ещё один пострадал, сообщает столичная Госавтоинспекция в Twitter.
ДТП произошло в воскресенье в 13.40 в поселении Краснопахорское посёлке подсобного хозяйства Минзаг.
"По предварительной информации, водитель автомашины Mazda не справился с управлением и совершил наезд на дерево. В результате ДТП один человек погиб и один пострадал", - говорится в сообщении.
Кто из них находился за рулём, пока неизвестно, уточнили РИА Новости в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
Врач станции скорой медицинской помощи
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