Лоза призвал участника от России на Евровидении петь на русском языке

"Они молодцы, прислушались к моим словам. Теперь украинцы будут интересны, самобытны, оригинальны, и у них будет шанс поехать, скажем, в европейское турне, потому что они покажут себя с оригинальной стороны. А если наши поедут с английской песней, они опять будут точь-в-точь или один в один, и никому не будут нужны. Нам давно пора так сделать! Потому что тот, кто у нас ездил туда с английскими песнями, они работали на чужую культуру", - заявил Лоза РИА Новости.