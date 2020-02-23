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2020-02-23T15:10+0300
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Лоза призвал участника от России на Евровидении петь на русском языке
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РИА Новости

Лоза призвал участника от России на Евровидении петь на русском языке

15:10 23.02.2020
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© РИА Новости / Сергей МамонтовМузыкант и композитор Юрий Лоза
Музыкант и композитор Юрий Лоза
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Музыкант и композитор Юрий Лоза. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Участнику из России необходимо представлять страну на международном музыкальном конкурсе Евровидение с песней на русском языке и перестать работать на чужую культуру, считает певец Юрий Лоза.
Ранее стало известно, что группа Go_A представит Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2020" с песней "Соловей" на украинском языке, в которой сочетаются электронная музыка и народный вокал.
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"Они молодцы, прислушались к моим словам. Теперь украинцы будут интересны, самобытны, оригинальны, и у них будет шанс поехать, скажем, в европейское турне, потому что они покажут себя с оригинальной стороны. А если наши поедут с английской песней, они опять будут точь-в-точь или один в один, и никому не будут нужны. Нам давно пора так сделать! Потому что тот, кто у нас ездил туда с английскими песнями, они работали на чужую культуру", - заявил Лоза РИА Новости.
По его мнению, Россию на "Евровидении" может представлять любой артист, представляющий российскую культуру. "Желательно спросить народ. Как делали раньше? Устраивался конкурс, люди выходили, пели песни и народ решал, кто поедет. Но никого не интересуют народные голосования, сейчас все решает междусобойчик профессионалов. Поэтому надо не ставить перед нашим человеком задачу победить, нам победа ничего не дает. А вот показаться можно, своей красивой песней", - заключил Лоза.
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КультураШоу-бизнесЮрий ЛозаЕвровидениеРоссия
Популярные комментарии
Не "призывать" петь на своём языке, а сделать это необходимым условием для тех, кто выступает от России. Могут и на английском....от англоязычной страны :)
23 февраля, 15:25
aalnoor1953
2611001
Будем повторять за Украиной и петь на родном языке?
23 февраля, 15:42
АНАнна Никанорова
011037
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