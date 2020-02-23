Двое пострадавших в ДТП под Владимиром находятся в тяжелом состоянии

ВОРОНЕЖ, 23 фев - РИА Новости. Состояние двух пострадавших в результате столкновения Nissan с микроавтобусом во Состояние двух пострадавших в результате столкновения Nissan с микроавтобусом во Владимирской области оценивается как тяжелое, сообщает в воскресенье управление МВД по региону.

Авария произошла около 10.40 мск на 46-м километре автодороги "Владимир - Муром - Арзамас" в Судогодском районе. По данным полиции, водитель Nissan, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом "Газель", ехавшим по маршруту "Красная Горбатка - Владимир". Всего в микроавтобусе находились 12 пассажиров, среди которых было семь подростков.

"В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка легкового автомобиля погибла, водитель и ещё один пассажир госпитализированы с тяжелыми травмами", - говорится в сообщении.

По состоянию на 14.00 мск, как информирует полиция, троим несовершеннолетним и одному взрослому оказана медицинская помощь, они направлены на амбулаторное лечение.