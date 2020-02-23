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Двое пострадавших в ДТП под Владимиром находятся в тяжелом состоянии
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РИА Новости

Двое пострадавших в ДТП под Владимиром находятся в тяжелом состоянии

15:03 23.02.2020
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© РИА Новости / Евгений СамаринДиагностический медицинский прибор в больнице
Диагностический медицинский прибор в больнице
© РИА Новости / Евгений Самарин
Диагностический медицинский прибор в больнице. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 23 фев - РИА Новости. Состояние двух пострадавших в результате столкновения Nissan с микроавтобусом во Владимирской области оценивается как тяжелое, сообщает в воскресенье управление МВД по региону.
Авария произошла около 10.40 мск на 46-м километре автодороги "Владимир - Муром - Арзамас" в Судогодском районе. По данным полиции, водитель Nissan, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом "Газель", ехавшим по маршруту "Красная Горбатка - Владимир". Всего в микроавтобусе находились 12 пассажиров, среди которых было семь подростков.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
"В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка легкового автомобиля погибла, водитель и ещё один пассажир госпитализированы с тяжелыми травмами", - говорится в сообщении.
По состоянию на 14.00 мск, как информирует полиция, троим несовершеннолетним и одному взрослому оказана медицинская помощь, они направлены на амбулаторное лечение.
В настоящее время движение на участке, где произошло ДТП, восстановлено.
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Владимирская областьПроисшествия
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