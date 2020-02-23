Пригожин призвал Россию перенять опыт Украины на Евровидении

"Вот, к примеру, петь на каком-то другом языке на Евровидении не имеет смысла: это есть некая идентификация принадлежности к своему народу", — пояснил Пригожин.

Он не видит в этом проблемы.

"Я бы, кстати, сделал из этого выводы и тоже бы выступил на конкурсе на русском языке", — считает Пригожин.