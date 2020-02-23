Пригожин призвал Россию перенять опыт Украины на Евровидении

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Российский продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Газетой.Ru" назвал решение победившей в украинском отборе Евровидения группы Go-A выступить на конкурсе с песней на родном языке верным решением.
Он отметил, что украинский язык очень красивый. Кроме того, культура, по словам Пригожина, должна объединять людей. Также он назвал идею группы спеть на украинском неплохой.
"Вот, к примеру, петь на каком-то другом языке на Евровидении не имеет смысла: это есть некая идентификация принадлежности к своему народу", — пояснил Пригожин.
Он не видит в этом проблемы.
"Я бы, кстати, сделал из этого выводы и тоже бы выступил на конкурсе на русском языке", — считает Пригожин.
Продюсер признался, что не успел ознакомиться с конкурсной песней Go-A "Соловей", однако он напомнил, что представители украинской сцены популярны в России.
Группа Go-A победила в финале национального отбора на международный песенный конкурс Евровидение.
Евровидение в этом году пройдет Роттердаме с 12 по 16 мая. Право на проведение Нидерланды получили после победы их представителя Дункана Лоуренса в прошлом году.