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Культура
2020-02-23T15:51+0300
https://ria.ru/20200223/1565118939.html
Пригожин призвал Россию перенять опыт Украины на Евровидении
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РИА Новости

Пригожин призвал Россию перенять опыт Украины на Евровидении

14:52 23.02.2020 (обновлено: 15:51 23.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИосиф Пригожин
Иосиф Пригожин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Иосиф Пригожин. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Российский продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Газетой.Ru" назвал решение победившей в украинском отборе Евровидения группы Go-A выступить на конкурсе с песней на родном языке верным решением.
Он отметил, что украинский язык очень красивый. Кроме того, культура, по словам Пригожина, должна объединять людей. Также он назвал идею группы спеть на украинском неплохой.

"Вот, к примеру, петь на каком-то другом языке на Евровидении не имеет смысла: это есть некая идентификация принадлежности к своему народу", — пояснил Пригожин.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
Иосиф Пригожин
Продюсер
Он не видит в этом проблемы.
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"Я бы, кстати, сделал из этого выводы и тоже бы выступил на конкурсе на русском языке", — считает Пригожин.
Продюсер признался, что не успел ознакомиться с конкурсной песней Go-A "Соловей", однако он напомнил, что представители украинской сцены популярны в России.
Группа Go-A победила в финале национального отбора на международный песенный конкурс Евровидение.
Евровидение в этом году пройдет Роттердаме с 12 по 16 мая. Право на проведение Нидерланды получили после победы их представителя Дункана Лоуренса в прошлом году.
Продюсер Игорь Матвиенко на расширенном заседании коллегии Роскомнадзора в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 20 февраля 2018
Вчера, 00:56Культура
Матвиенко рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении
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Обсудить 19
КультураЕвровидение-2020Go-AШоу-бизнесИосиф ПригожинЕвровидениеРоттердамНидерландыРоссияУкраина
Популярные комментарии
Лучше бы Пригожин призвал вообще не выступать на этом мероприятии.
23 февраля, 15:08
kkorle-gta
6010003
«Продюсер признался, что не успел ознакомиться с конкурсной песней Go-A "Соловей", однако он напомнил, что представители украинской сцены популярны в России.»—После поведения их земляков и с согласия (а молчание это знак согласия!)подновляющего большинства! Я и мои дети спокойно прожили и проживут (ближайшие 50-100лет!)без украинцев на сцене РОССИИ! ЛЕГКО!🤷‍♂️ {Так будет правильнее}
23 февраля, 15:39
Дон Хосе Де сан-тарем
4510005
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