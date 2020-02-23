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В Турции число пострадавших при землетрясении выросло до 37 человек
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РИА Новости

В Турции число пострадавших при землетрясении выросло до 37 человек

14:49 23.02.2020 (обновлено: 14:52 23.02.2020)
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© AP Photo / Ismail CoskunПоследствия землетрясения на востоке Турции
Последствия землетрясения на востоке Турции
© AP Photo / Ismail Coskun
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Число пострадавших при землетрясении на востоке Турции увеличилось до 37 человек, девять погибли, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на заявление главы МВД Турции Сулеймана Сойлу.
Ранее сообщалось о восьми погибших и 21 пострадавшем.
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Согласно заявлению Сойлу, число погибших выросло до девяти, 37 получили ранения.
Как ранее сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), землетрясение магнитудой 5,7 произошло в пограничном районе между Ираном и Турцией. Толчки были зафиксированы в 05.52 по времени UTC (08.52 мск). Эпицентр располагался в 141 километре к западу от иранского города Тебриз и в 71 километре к юго-востоку от турецкого города Озалп. Очаг залегал на глубине 5 километров.
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