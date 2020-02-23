Умер третий пассажир с лайнера Diamond Princess в Японии

Мужчина - гражданин Японии, ему более 80 лет. До этого скончались два пассажира лайнера, мужчина и женщина, тоже старше 80 лет. При этом министерство здравоохранения страны, ссылаясь на то, что не получено согласие семьи, не сообщает, было ли у него выявлено заражение COVID-19 и являлся ли он пассажиром судна или членом экипажа.

В Японии выявлено 769 человек с положительной реакцией но новый тип коронавируса. Из них 634 - пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess. В четверг стало известно о первых двух погибших, заразившихся новой коронавирусной инфекцией на лайнере. К настоящему времени лайнер покинули 969 пассажиров.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.