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Умер третий пассажир с лайнера Diamond Princess в Японии
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РИА Новости

Умер третий пассажир с лайнера Diamond Princess в Японии

14:40 23.02.2020
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© AP Photo / Koji SasaharaКруизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
© AP Photo / Koji Sasahara
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
ТОКИО, 23 фев - РИА Новости. Третий пассажир, заразившийся новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess, скончался в Японии от воспаления легких, сообщило агентство Киодо.
Мужчина - гражданин Японии, ему более 80 лет. До этого скончались два пассажира лайнера, мужчина и женщина, тоже старше 80 лет. При этом министерство здравоохранения страны, ссылаясь на то, что не получено согласие семьи, не сообщает, было ли у него выявлено заражение COVID-19 и являлся ли он пассажиром судна или членом экипажа.
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
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В Японии выявлено 769 человек с положительной реакцией но новый тип коронавируса. Из них 634 - пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess. В четверг стало известно о первых двух погибших, заразившихся новой коронавирусной инфекцией на лайнере. К настоящему времени лайнер покинули 969 пассажиров.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 76 тысяч человек, из них 2442 скончались, свыше 20,8 тысячи человек излечились и выписаны из больниц. За пределами Китая, по данным ВОЗ на пятницу, были зафиксированы 1200 заражений в 26 странах.
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Diamond PrincessРаспространение нового коронавирусаХубэйВОЗКитайЯпонияВ мире
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