Диетолог перечислил продукты, мешающие здоровому сну

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Немецкий эксперт по питанию Хайдрун Шуберт перечислил продукты, которые считаются полезными, но могут помешать сну, пишет Немецкий эксперт по питанию Хайдрун Шуберт перечислил продукты, которые считаются полезными, но могут помешать сну, пишет Focus

В этом списке оказались сырые овощи и салаты, чили, имбирь, шоколад и солодка, а также напитки с содержанием кофеина.

Как пояснил диетолог, в солодке — травянистом растении семейства бобовых — содержится много глицирризиновой кислоты. Это вещество повышает давление и влияет на водно-солевой баланс, что может вызвать бессонницу.

Сырые овощи активизируют работу пищеварительного тракта, что мешает организму перейти в фазу глубокого сна. Чили и имбирь также ускоряют обмен веществ и могут повысить температуру тела.

Кофеин стимулирует нервную систему и может вызвать бессонницу. Это вещество содержится не только в кофе, но и чае и различных энергетических напитках. Похожим образом действует и теобромин, который есть в составе темного шоколада.