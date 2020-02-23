В Таиланде выздоровел 21 человек из 35 зараженных коронавирусом

"У всех изолированных первые тесты наличие коронавируса не подтвердили, однако они останутся в карантине в наших инфекционных центрах и отделениях на 14 дней с момента начала изоляции и будут проходить регулярные тесты на коронавирус в течение всего времени карантина", - сказал он.