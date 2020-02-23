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В Таиланде выздоровел 21 человек из 35 зараженных коронавирусом
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РИА Новости

В Таиланде выздоровел 21 человек из 35 зараженных коронавирусом

14:30 23.02.2020
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© REUTERS / China DailyВрач в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Врач в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
© REUTERS / China Daily
БАНГКОК, 23 фев – РИА Новости. Из общего числа пациентов, инфицированных новым коронавирусом, которые проходили и проходят лечение в больницах Таиланда, 21 человек уже полностью выздоровел, заявил в воскресенье на брифинге в Бангкоке постоянный секретарь министерства здравоохранения Таиланда Сукхум Канчанапхимай.
"Из 35 человек с подтвержденной инфекцией COVID-19, лечившихся в наших больницах, 21 человек полностью выздоровел. Все эти пациенты уже вернулись домой", - заявил секретарь.
"Таким образом, у нас остается 14 больных, продолжающих лечение. Большинство из них поправляются, у двоих, находившихся в кризисном состоянии, на сегодня состояние оценивается как стабильно тяжелое", - добавил он.
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Представитель минздрава также сообщил, что количество изолированных пациентов, проходящих тесты на коронавирус, на воскресенье составляет 1355 человек. В этой категории – родственники больных и лица, с которыми больные вступали в контакт до того, как попали в больницу, пояснил Канчанапхимай.
"У всех изолированных первые тесты наличие коронавируса не подтвердили, однако они останутся в карантине в наших инфекционных центрах и отделениях на 14 дней с момента начала изоляции и будут проходить регулярные тесты на коронавирус в течение всего времени карантина", - сказал он.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.
Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 2442 человека скончались, более 22,8 тысячи излечились. За пределами Китая, по данным ВОЗ на пятницу, были зафиксированы 1200 заражений в 26 странах.
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