Руководящий состав ВС возложил венки к Могиле Неизвестного солдата

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Члены коллегии Минобороны РФ во главе с начальником Генерального штаба ВС РФ генералом армии Валерием Герасимовым возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного солдата в Москве у Кремлевской стены в память о погибших защитниках Отечества, сообщает Минобороны РФ.
В церемонии принял участие руководящий состав Вооруженных сил РФ - члены коллегии министерства обороны и ветераны. Присутствующие почтили минутой молчания память воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.
Во всех гарнизонах ВС РФ 23 февраля проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.