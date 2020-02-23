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Руководящий состав ВС возложил венки к Могиле Неизвестного солдата
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РИА Новости

Руководящий состав ВС возложил венки к Могиле Неизвестного солдата

14:02 23.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны России, генерал армии Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны России, генерал армии Валерий Герасимов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Члены коллегии Минобороны РФ во главе с начальником Генерального штаба ВС РФ генералом армии Валерием Герасимовым возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного солдата в Москве у Кремлевской стены в память о погибших защитниках Отечества, сообщает Минобороны РФ.
В церемонии принял участие руководящий состав Вооруженных сил РФ - члены коллегии министерства обороны и ветераны. Присутствующие почтили минутой молчания память воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.
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Вооруженные силы РФДень защитника ОтечестваМоскваРоссияНайдена могила Звиада ГамсахурдиаОбщество
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23 февраля 2020. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев (справа налево) на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День защитника Отечества.
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