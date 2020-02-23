В Кремле оценили возможность проведения саммита "четверки" по Сирии

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 фев - РИА Новости. Четырёхсторонний саммит по ситуации в Сирии, участниками которого станут Россия, Турция, Франция и Германия, состоится после того, как будут согласованы графики лидеров этих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
"Президент (РФ Владимир) Путин является сторонником проведения саммита. Как удастся согласовать графики четырёх президентов, то, конечно, такой саммит состоится", - сказал Песков.
Он также отметил, что тональность телефонного разговора лидеров России и Турции, который состоялся в пятницу, была "рабочей".
22 февраля, 19:04Эрдоган предупредил о "более решительных действиях" Турции в САР