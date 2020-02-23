В Кремле оценили возможность проведения саммита "четверки" по Сирии

"Президент (РФ Владимир) Путин является сторонником проведения саммита. Как удастся согласовать графики четырёх президентов, то, конечно, такой саммит состоится", - сказал Песков.

Он также отметил, что тональность телефонного разговора лидеров России и Турции, который состоялся в пятницу, была "рабочей".