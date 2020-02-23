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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-23T14:06+0300
https://ria.ru/20200223/1565117994.html
В Кремле оценили возможность проведения саммита "четверки" по Сирии
https://cdn25.img.ria.ru/images/156257/94/1562579496_0:0:3014:1695_1036x0_80_0_0_0135736b7b0ce8fa269466a5ebd024fb.jpg
РИА Новости

В Кремле оценили возможность проведения саммита "четверки" по Сирии

14:00 23.02.2020 (обновлено: 14:06 23.02.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Александр Вильф
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 фев - РИА Новости. Четырёхсторонний саммит по ситуации в Сирии, участниками которого станут Россия, Турция, Франция и Германия, состоится после того, как будут согласованы графики лидеров этих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
"Президент (РФ Владимир) Путин является сторонником проведения саммита. Как удастся согласовать графики четырёх президентов, то, конечно, такой саммит состоится", - сказал Песков.
Он также отметил, что тональность телефонного разговора лидеров России и Турции, который состоялся в пятницу, была "рабочей".
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