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Число погибших при землетрясении в Турции выросло до восьми человек
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РИА Новости

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до восьми человек

13:48 23.02.2020
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© AP Photo / Ismail CoskunПоследствия землетрясения на востоке Турции
Последствия землетрясения на востоке Турции
© AP Photo / Ismail Coskun
Последствия землетрясения на востоке Турции
АНКАРА, 23 фев - РИА Новости. Число жертв землетрясения в восточной турецкой провинции Ван с эпицентром на территории Ирана возросло до восьми, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.
Как ранее сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), землетрясение магнитудой 5,7 произошло в пограничном районе между Ираном и Турцией. Толчки были зафиксированы в 05.52 по времени UTC (08.52 мск). Эпицентр располагался в 141 километре к западу от иранского города Тебриз и в 71 километре к юго-востоку от турецкого города Озалп. Очаг залегал на глубине 5 километров.
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Ранее Сойлу заявил о семи погибших при землетрясении. По данным минздрава страны, госпитализирован 21 человек, состояние восьми из них оценивается как критическое.

"По предварительным данным, жертвами землетрясения стали 8 наших граждан, в числе которых трое детей. Поисково-спасательные работы продолжаются", - цитирует министра агентство Anadolu.

По его словам, жертвы и разрушения зарегистрированы в селах Кашкол, Гювенлик, Геленлер и Озпынар района Башкале провинции Ван. По информации МИД Турции, иранская сторона пока еще не запрашивала о международной помощи, добавил Сойлу.
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Сулейман СойлуЕвропейский средиземноморский сейсмологический центрМВД ТурцииМИД ТурцииТурцияТебризВ мире
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