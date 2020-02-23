Число погибших при землетрясении в Турции выросло до восьми человек

АНКАРА, 23 фев - РИА Новости. Число жертв землетрясения в восточной турецкой провинции Ван с эпицентром на территории Число жертв землетрясения в восточной турецкой провинции Ван с эпицентром на территории Ирана возросло до восьми, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу

Как ранее сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), землетрясение магнитудой 5,7 произошло в пограничном районе между Ираном и Турцией. Толчки были зафиксированы в 05.52 по времени UTC (08.52 мск). Эпицентр располагался в 141 километре к западу от иранского города Тебриз и в 71 километре к юго-востоку от турецкого города Озалп. Очаг залегал на глубине 5 километров.

Ранее Сойлу заявил о семи погибших при землетрясении. По данным минздрава страны, госпитализирован 21 человек, состояние восьми из них оценивается как критическое.

"По предварительным данным, жертвами землетрясения стали 8 наших граждан, в числе которых трое детей. Поисково-спасательные работы продолжаются", - цитирует министра агентство Anadolu.