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В МИД рассказали, зачем США нужна нестабильность на Ближнем Востоке
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РИА Новости

В МИД рассказали, зачем США нужна нестабильность на Ближнем Востоке

13:45 23.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМихаил Богданов
Михаил Богданов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Некоторые силы в американской элите заинтересованы в поддержании нестабильности в странах Ближнего Востока, чтобы "половить рыбку в мутной воде", сказал замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Иногда складывается впечатление, что определенные силы в американской элите заинтересованы не в нормализации, а, наоборот, в дестабилизации ближневосточного пространства. С тем, чтобы, воспользовавшись политической неопределенностью и незатихающими конфликтами, половить, как говорится, рыбку в мутной воде. Из этой серии - ликвидация Сулеймани, который, кстати, вносил существенный вклад в дело борьбы с терроризмом, в частности, разгром ИГИЛ*", - сказал Богданов в интервью греческому еженедельнику "То Вима".
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С другой стороны, обратил внимание Богданов, в США звучат заявления, подобные тому, что, например, говорил президент США Дональд Трамп на выступлении в конгрессе о желании "покончить с войнами на Ближнем Востоке" и свернуть или, по крайней мере, сократить американское военное присутствие в горячих точках.
"Выполнение этих планов, безусловно, оздоровило бы ситуацию в регионе", - подчеркнул Богданов.
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Обстановка на Ближнем Востоке накалилась после удара американских войск по объектам шиитской "Катаиб Хезболла" в Сирии и Ираке в конце декабря. После этого сторонники движения начали штурм американской дипмиссии в Багдаде, а затем в ходе спецоперации Вашингтона погибли иранский генерал Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения аль-Мухандис. США считают их причастными к организации штурма посольства.
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