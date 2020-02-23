Эвакуированной из Китая на Украину иностранке вызвали скорую

Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане

Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане

КИЕВ, 23 фев - РИА Новости. Иностранке, которую наряду с гражданами Иностранке, которую наряду с гражданами Украины эвакуировали из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий в Полтавской области, накануне вызвали скорую помощь из-за болей в животе, сообщил в воскресенье замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

Национальность женщины не указана, но известно, что в санатории, помимо украинцев, находятся граждане Израиля, Норвегии, Казахстана, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании.

Как написал Ляшко в Facebook , иностранная гражданка почувствовала боль в животе накануне, "после осмотра медицинскими работниками был установлен предварительный диагноз и проведено консультирование по специализированным профильным областным специалистом". "Установлено, что это обострение хронической гастроэнтерологической болезни эвакуированной", - написал он.

Отмечается, что врачи составили план лечения, назначили диетическое меню и оставили на наблюдение. "Сейчас эвакуированная чувствует себя хорошо. Подчеркиваю, что никаких признаков острых респираторных заболеваний нет. Остальные эвакуированные пассажиры, члены экипажа и сопровождающие лица чувствуют себя хорошо. Они также не имеют никаких признаков острых респираторных заболеваний", - добавил он.

Эвакуация граждан Украины и ряда иностранцев из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения вернувшихся в их поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, истериками, а также забросали их автобусы камнями. Пресс-служба украинского министерства здравоохранения сообщала, что медики не обнаружили симптомов ОРЗ у эвакуированных. Многие жители Украины негативно отреагировали на беспорядки в поселке, в том числе и президент Владимир Зеленский, который назвал инцидент "погорелым театром" и напомнил провокаторам об ответственности.