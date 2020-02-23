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Эвакуированной из Китая на Украину иностранке вызвали скорую
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РИА Новости

Эвакуированной из Китая на Украину иностранке вызвали скорую

13:38 23.02.2020
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoСанаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане
Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане
КИЕВ, 23 фев - РИА Новости. Иностранке, которую наряду с гражданами Украины эвакуировали из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий в Полтавской области, накануне вызвали скорую помощь из-за болей в животе, сообщил в воскресенье замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.
Национальность женщины не указана, но известно, что в санатории, помимо украинцев, находятся граждане Израиля, Норвегии, Казахстана, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании.
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Как написал Ляшко в Facebook, иностранная гражданка почувствовала боль в животе накануне, "после осмотра медицинскими работниками был установлен предварительный диагноз и проведено консультирование по специализированным профильным областным специалистом". "Установлено, что это обострение хронической гастроэнтерологической болезни эвакуированной", - написал он.
Отмечается, что врачи составили план лечения, назначили диетическое меню и оставили на наблюдение. "Сейчас эвакуированная чувствует себя хорошо. Подчеркиваю, что никаких признаков острых респираторных заболеваний нет. Остальные эвакуированные пассажиры, члены экипажа и сопровождающие лица чувствуют себя хорошо. Они также не имеют никаких признаков острых респираторных заболеваний", - добавил он.
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Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 2442 человека скончались, более 22,8 тысячи излечились. За пределами Китая, по данным ВОЗ на пятницу, были зафиксированы 1200 заражений в 26 странах.
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Распространение нового коронавирусаВОЗВладимир ЗеленскийКитайУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А мне всё больше и больше нравится этот умный коронавирус, он хорошо знает кого за оккупацию Малороссии карает 😏
23 февраля, 14:58
Счастливый симферополец
1000005
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