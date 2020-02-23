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В Алтайском крае шесть человек пострадали в массовом ДТП
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РИА Новости

В Алтайском крае шесть человек пострадали в массовом ДТП

13:31 23.02.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник дорожно-патрульной службы
Сотрудник дорожно-патрульной службы
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник дорожно-патрульной службы. Архивное фото
БАРНАУЛ, 23 фев - РИА Новости. Шесть человек, в том числе двое детей пострадали в воскресенье утром при столкновении четырёх автомобилей на трассе Алтайского края, сообщает ГУ МВД по региону.
По данным ведомства, утром в воскресенье в Красногорском районе на 413-м км федеральной автодороги Р-256 "Чуйский тракт" вблизи села Суртайка водитель Volkswagen Passat столкнулся с Lexus RX 330.
"После чего произошло столкновение с автомобилем Volkswagen Polo и Nissan. В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе двое детей", - говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП, выясняют все обстоятельства произошедшего.
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