В Алтайском крае шесть человек пострадали в массовом ДТП

БАРНАУЛ, 23 фев - РИА Новости. Шесть человек, в том числе двое детей пострадали в воскресенье утром при столкновении четырёх автомобилей на трассе Алтайского края, сообщает ГУ МВД по региону.
По данным ведомства, утром в воскресенье в Красногорском районе на 413-м км федеральной автодороги Р-256 "Чуйский тракт" вблизи села Суртайка водитель Volkswagen Passat столкнулся с Lexus RX 330.
"После чего произошло столкновение с автомобилем Volkswagen Polo и Nissan. В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе двое детей", - говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП, выясняют все обстоятельства произошедшего.