Россия не планирует закрывать консульский отдел в Иране из-за вируса

ТЕГЕРАН, 23 фев – РИА Новости. Посольство России в Посольство России в Тегеране не планирует в данный момент закрывать консульский отдел на фоне распространения коронавируса в Иране, сообщил РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии Андрей Ганенко.

"Пока консульский отдел закрывать планов нет", - сказал собеседник агентства.

Он рекомендовал находящимся в Иране российским гражданам и тем, кто собирается приехать, соблюдать правила личной гигиены, держаться подальше от мест массового скопления людей.

Ранее посольство Армении в Иране заявило о приостановке с воскресенья работы консульского отдела из-за вспышки коронавируса в этой стране.