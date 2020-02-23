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Россия не планирует закрывать консульский отдел в Иране из-за вируса
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РИА Новости

Россия не планирует закрывать консульский отдел в Иране из-за вируса

13:20 23.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкТегеран
Тегеран
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Тегеран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 23 фев – РИА Новости. Посольство России в Тегеране не планирует в данный момент закрывать консульский отдел на фоне распространения коронавируса в Иране, сообщил РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии Андрей Ганенко.
"Пока консульский отдел закрывать планов нет", - сказал собеседник агентства.
Флаг Ирана. Архивное фото
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Он рекомендовал находящимся в Иране российским гражданам и тем, кто собирается приехать, соблюдать правила личной гигиены, держаться подальше от мест массового скопления людей.
Ранее посольство Армении в Иране заявило о приостановке с воскресенья работы консульского отдела из-за вспышки коронавируса в этой стране.
В Иране зарегистрировано 43 заболевших коронавирусом, восемь из них скончались.
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Распространение нового коронавирусаТегеран (город)РоссияИранВ мире
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