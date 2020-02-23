Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены на усиленный режим работы в связи с переменными осадками и усилением ветра, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" сообщил РИА Новости, что в воскресенье ожидается погода с осадками в виде снега, мокрого снега, дождя и порывистый ветер.
"По данным синоптиков, сегодня в столице ожидается ветер порывами до 17 метров в секунду, мокрый снег и образование гололедицы. Городским службам даны предписания по защите от сильных порывов ветра зданий и сооружений жилого и нежилого фонда, объектов торговли, рекламных конструкций, строительной техники и строящихся объектов", - сказал Бирюков.
Он подчеркнул, что под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.
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