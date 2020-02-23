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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
2020-02-23T13:18+0300
https://ria.ru/20200223/1565116729.html
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды
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РИА Новости

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды

13:18 23.02.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковУборка снега в Москве
Уборка снега в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Уборка снега в Москве
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены на усиленный режим работы в связи с переменными осадками и усилением ветра, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" сообщил РИА Новости, что в воскресенье ожидается погода с осадками в виде снега, мокрого снега, дождя и порывистый ветер.
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"По данным синоптиков, сегодня в столице ожидается ветер порывами до 17 метров в секунду, мокрый снег и образование гололедицы. Городским службам даны предписания по защите от сильных порывов ветра зданий и сооружений жилого и нежилого фонда, объектов торговли, рекламных конструкций, строительной техники и строящихся объектов", - сказал Бирюков.
Он подчеркнул, что под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниНовости - НедвижимостьПетр БирюковМоскваОбщество
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