Сеул сожалеет из-за запрета на въезд в Израиль для своих граждан

СЕУЛ, 23 фев - РИА Новости. МИД МИД Южной Кореи выразил сожаление в связи с внезапным запретом на въезд в Израиль для своих граждан и потребовал, чтобы подобные инциденты больше не повторялись, передает агентство Рёнхап со ссылкой на источник в МИД.

Минздрав Израиля в субботу вечером сообщил, что вводит режим обязательного двухнедельного карантина для своих граждан, прибывающих из Южной Кореи и Японии. Иностранцам, побывавшим за последние две недели в указанных странах, въезд в Израиль запрещён. Ранее подобные меры были введены в отношении прибывающих из Китая, Таиланда, Гонконга, Сингапура и Макао.

Запрет ввели в действие моментально, в том числе в отношении борта KE957 авиакомпании Korean Air, который уже был на пути в Израиль. Как сообщил источник агентства, МИД РК вскоре связался с израильским правительством и попросил его разрешить въезд хотя бы для этого рейса, но Израиль отклонил эту просьбу. Учитывая, что запрет был введен внезапно, без соответствующего уведомления южнокорейской стороны, Сеул выразил сожаление и потребовал исключить такие инциденты в будущем.

Ожидается, что примерно 130 южнокорейских туристов с этого самолета, которых не пустили в страну, вернутся в Южную Корею в воскресенье вечером. Сообщается, что всего во въезде в Израиль отказали уже 177 южнокорейцам.

В субботу министерство здравоохранения Израиля сообщило о начале эпидемиологического расследования из-за информации о том, что у девяти южнокорейских туристов, уже вернувшихся из Израиля на родину, диагностирован коронавирус.

Группа из 39 человек с 8 по 16 февраля проехала по всей территории Израиля, посетив важнейшие туристические и религиозные достопримечательности в Иерусалиме, Нетании, Кейсари, Назарете, Беэр-Шеве, Тверии и на Мертвом море. После прибытия в Южную Корею 16 февраля они разъехались по домам, и лишь в последующие дни у некоторых появился жар, кашель и другие симптомы вируса. До этого они успели посетить места своей работы, магазины и другие общественные заведения.