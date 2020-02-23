В Индии МиГ-29К потерпел крушение

"Сегодня утром около 10.30 у Гоа потерпел крушение самолет МиГ-29К, выполнявший обычный тренировочный полет. Пилот самолета благополучно катапультировался", - говорится в сообщении представителя ВМС в Twitter.
8 марта 2019, 17:45Появилось видео с места крушения МиГ-21 в Индии
Он отметил, что приказано провести расследование инцидента.
Предыдущая авария МиГ-29К в Индии произошла в ноябре 2019 года после взлета из аэропорта Гоа из-за попадания птицы в двигатель самолета.
МиГ-29К представляет собой многофункциональный истребитель поколения "4++", предназначенный для решения задач ПВО корабельных соединений, завоевания господства в воздухе, поражения надводных и наземных целей управляемым высокоточным оружием днем и ночью в любых погодных условиях.