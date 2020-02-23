В Индии МиГ-29К потерпел крушение

Появилось видео с места крушения МиГ-21 в Индии

Появилось видео с места крушения МиГ-21 в Индии

Он отметил, что приказано провести расследование инцидента.

Предыдущая авария МиГ-29К в Индии произошла в ноябре 2019 года после взлета из аэропорта Гоа из-за попадания птицы в двигатель самолета.