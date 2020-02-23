Появилось видео прибытия в Казань россиян с судна Diamond Princess

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Телеканал Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с самолетом, на котором прилетели россияне, находившиеся на карантине на круизном лайнере Diamond Princess, введенном из-за вспышки заболевания Covid-19.

Рейс Ан-148 МЧС России доставил из Токио в Казань восемь человек, остальные решили добираться домой самостоятельно. По информации Министерства здравоохранения, вернувшиеся граждане чувствуют себя хорошо, у заразившихся коронавирусом болезнь протекает в легкой форме, их здоровью ничего не угрожает. Все эвакуированные, а также персонал пройдут двухнедельный карантин под медицинским наблюдением в специализированном учреждении.

Судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили лайнер на двухнедельный карантин, так как на его борту находился гражданин Китая, который сошел на сушу в Гонконге и вскоре заболел.

Всего на корабле были 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды. Как минимум у 728 из них выявили Covid-19. По последним данным, трое зараженных погибли.

Коронавирусное заболевание 2019 года

В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, 11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала заболеванию название Covid-19.

По состоянию на 23 февраля число зараженных в Китае превысило 78 тысяч человек, умерли 2463, выздоровели 23 тысячи пациентов.

Для борьбы с распространением вируса российское правительство ранее закрыло участки границы с КНР на Дальнем Востоке, снизило количество пересечений границы с Монголией, отменило рабочие визы для китайских граждан, из провинции Хубэй вывезли находящихся там россиян.