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В Иране число заразившихся коронавирусом выросло до 43 человек
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РИА Новости

В Иране число заразившихся коронавирусом выросло до 43 человек

13:02 23.02.2020 (обновлено: 13:27 23.02.2020)
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© РИА Новости / Антон БыстровИран
Иран
© РИА Новости / Антон Быстров
Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 23 фев – РИА Новости. Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Иране увеличилось до 43, из них восемь – с летальным исходом, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.
"Было установлено 15 новых случаев (заражения коронавирусом), среди них – семь человек в Куме, четыре – из Тегерана, два человека – провинция Гилян, один – в провинции Маркази, еще один в городе Тонекабон. К сожалению, среди этих 15 человек трое погибли", - сказал он в эфире телеканала IRINN.
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По его словам, число зафиксированных случаев достигло 43, из них восемь со смертельным исходом. Впервые власти сообщили о случаях заражения 19 февраля – оно началось с города Кум, являющегося местом паломничества мусульман-шиитов. По данным медиков, большинство заразившихся либо являются жителями города, либо ездили туда.
В то же время глава министерства здравоохранения Ирана Саид Намаки, говоря о том, как вирус мог попасть в страну, сообщил, что один из уже скончавшихся от коронавируса жителей Кума ездил в Китай в момент вспышки заболевания там.
В Иране в связи с распространением коронавируса сообщили о закрытии учебных заведений в целом ряде провинций страны, также были отменены культурные мероприятия, а ряд спортивных соревнований пройдет без зрителей.
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212711
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