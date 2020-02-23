В Иране число заразившихся коронавирусом выросло до 43 человек

ТЕГЕРАН, 23 фев – РИА Новости. Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Иране увеличилось до 43, из них восемь – с летальным исходом, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.

"Было установлено 15 новых случаев (заражения коронавирусом), среди них – семь человек в Куме, четыре – из Тегерана, два человека – провинция Гилян, один – в провинции Маркази, еще один в городе Тонекабон. К сожалению, среди этих 15 человек трое погибли", - сказал он в эфире телеканала IRINN.

По его словам, число зафиксированных случаев достигло 43, из них восемь со смертельным исходом. Впервые власти сообщили о случаях заражения 19 февраля – оно началось с города Кум, являющегося местом паломничества мусульман-шиитов. По данным медиков, большинство заразившихся либо являются жителями города, либо ездили туда.

В то же время глава министерства здравоохранения Ирана Саид Намаки, говоря о том, как вирус мог попасть в страну, сообщил, что один из уже скончавшихся от коронавируса жителей Кума ездил в Китай в момент вспышки заболевания там.