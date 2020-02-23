В Ухане пациентов, переболевших коронавирусом, поместят на карантин

Медицинский работник смотрит за коллегой в изолированной палате больницы Цзиньинтань в Ухане

Медицинский работник смотрит за коллегой в изолированной палате больницы Цзиньинтань в Ухане

ПЕКИН, 23 фев - РИА Новости. Выписанные после лечения от коронавируса пациенты в Выписанные после лечения от коронавируса пациенты в Ухане должны пройти обязательный 14-дневный карантин в специально отведенном помещении, следует из сообщения городского штаба Уханя по профилактике эпидемии пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса

"Все выписанные после полного лечения пациенты должны быть помещены на 14-дневный обязательный карантин в специально отведенном месте для восстановления и медицинского наблюдения. После завершения периода наблюдения, если состояние их здоровья будет удовлетворять всем требованиям, карантин с них будет снят", - говорится в опубликованном сообщении.

Поясняется, что это делается для обеспечения безопасности и здоровья как самих пациентов, так и членов их семей.

Инкубационный период нового типа коронавируса составляет от 0 до 14 дней. Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань ранее говорил, что случаи, когда инкубационный период превысил 14 дней, действительно, были, но они скорее являются редким исключением.

В проведенном его командой исследовании при участии 1099 зараженных говорилось о том, что инкубационный период может длиться до 24 дней, однако у большинства он составлял от двух до семи дней.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.