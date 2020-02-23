Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-23T13:00+0300
https://ria.ru/20200223/1565116248.html
В Ухане пациентов, переболевших коронавирусом, поместят на карантин
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1565022708_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_73a9179ac3121533882c54073088cb26.jpg
РИА Новости

В Ухане пациентов, переболевших коронавирусом, поместят на карантин

13:00 23.02.2020
2827
© REUTERS / CHINA DAILYМедицинский работник смотрит за коллегой в изолированной палате больницы Цзиньинтань в Ухане
Медицинский работник смотрит за коллегой в изолированной палате больницы Цзиньинтань в Ухане
© REUTERS / CHINA DAILY
Медицинский работник смотрит за коллегой в изолированной палате больницы Цзиньинтань в Ухане
ПЕКИН, 23 фев - РИА Новости. Выписанные после лечения от коронавируса пациенты в Ухане должны пройти обязательный 14-дневный карантин в специально отведенном помещении, следует из сообщения городского штаба Уханя по профилактике эпидемии пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса.
"Все выписанные после полного лечения пациенты должны быть помещены на 14-дневный обязательный карантин в специально отведенном месте для восстановления и медицинского наблюдения. После завершения периода наблюдения, если состояние их здоровья будет удовлетворять всем требованиям, карантин с них будет снят", - говорится в опубликованном сообщении.
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
22 февраля, 11:24
В Китае уточнили период, когда можно заразиться коронавирусом
Поясняется, что это делается для обеспечения безопасности и здоровья как самих пациентов, так и членов их семей.
Инкубационный период нового типа коронавируса составляет от 0 до 14 дней. Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань ранее говорил, что случаи, когда инкубационный период превысил 14 дней, действительно, были, но они скорее являются редким исключением.
В проведенном его командой исследовании при участии 1099 зараженных говорилось о том, что инкубационный период может длиться до 24 дней, однако у большинства он составлял от двух до семи дней.
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
22 февраля, 19:30
Ученые проследили источник распространения коронавируса в Китае
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае уже превысило 75 тысяч человек, скончались 2236, излечились свыше 18 тысяч. За пределами материкового Китая в 26 странах выявлены больше тысячи случаев заражения.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
712000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаХубэйКитайУханьВ мире
Рекомендуем
Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71)
Американский эсминец зашел в Черное море
Путин рассказал о создании в России оружия будущего
Путин рассказал о создании в России "оружия будущего"
Актриса Настасья Самбурская
Самбурская рассказала, почему хочет уехать из России
Мужчина с пенсией
В Совфеде рассказали, кому могут понизить пенсию
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
Премьер Италии оценил принятые меры по сдерживанию коронавируса
Самолет Boeing-737 Max
NYT: пилот Boeing мог умышленно ввести в заблуждение FAA о 737 Max
Катарский объект по производству сжиженного природного газа компании Qatar Petroleum
Мир на грани конца бума: от жидкого газа начали отказываться
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Ученые проследили источник распространения коронавируса в Китае
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров предложил назвать район Грозного именем героя ВОВ
Певец Лев Лещенко
Лев Лещенко раскритиковал скандальный клип солиста Rammstein
Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 763 человек
Санитарные работники дезинфицируют жилой комплекс в китайском городе Бочжоу
В Китае число жертв коронавируса достигло 2592 человек
Колонна турецкой военной техники на северо-западе Сирии. 22 февраля 2020
Эрдоган пригрозил "решительными действиями" в Сирии
Британская актриса Гвендолин Кристи и американская автор-исполнительница Мадонна Луиз Чикконе
Мадонна опасно пошутила про "Игру престолов"
Парк Зарядье, Москва
Климатолог предупредил о волнах жары летом в столичном регионе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:09Силовики пять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
07:53В Азербайджане сообщили об отсутствии зараженных коронавирусом
07:50В 24 регионах Китая за сутки не выявили новых случаев коронавируса
07:44Консул рассказал о состоянии найденной в Мексике 15-летней россиянки
07:30В Мексике нашли пропавшую пятнадцатилетнюю россиянку
07:20Власти Гаити отменили карнавал после столкновений армии и полиции
07:11В Греции не будут помещать в карантин посетивших Италию школьников
07:08СМИ: южнокорейские компании отменят рейсы в Тэгу из-за коронавируса
06:57Новая Зеландия продлевает запрет на въезд из Китая из-за коронавируса
06:45В бельгийском магазине нашли уникальный альбом с фотографиями звезд
06:42На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7
06:36В Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики
06:23В Китае число жертв коронавируса достигло 2592 человек
06:12В Таиланде оппозиция обвинила членов кабмина в хищениях в Малайзии
05:50Шесть провинций Китая понизили уровень ЧС из-за коронавируса
05:36Ученый пояснил особенности климатических прогнозов
05:31В США назвали цель захода эсминца в Черное море
05:19Климатолог предупредил о волнах жары летом в столичном регионе
05:08В Алеппо российские военные привезли в школу одежду и канцтовары
04:54В Совфеде рассказали, кому могут понизить пенсию
Лента новостейМолния