Число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 100 человек

РИМ, 23 фев – РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в итальянской области Ломбардии достигло 89 человек, заявил президент региона Аттилио Фонтана.
Таким образом, общее число случаев заболевания на территории Италии превысило 100.
"К сожалению, в Ломбардии у нас 89 зараженных", - заявил он в эфире телеканала SkyTg24, добавив, что "должно быть, число зараженных в Италии превысило 100".
По последним данным, от вируса в стране скончались два человека. Случаи заражения зафиксированы в пяти регионах Италии, наибольшее число зараженных - в Ломбардии.
По словам президента Ломбардии, власти региона подготовили две структуры для карантина. "Мы предусматриваем размещение в других местах. Мы нашли неиспользуемую больницу, а потом сделаем запрос в частные гостиницы с тем, чтобы они выразили готовность", - сказал Фонтана.
Он подчеркнул, что рост числа зараженных и меры по карантину не должны отразиться на социальной жизни области и ее столицы Милана.
"Мы не можем и не хотим ограничить жизнь Милана и Ломбардии", - сказал Фонтана, вместе с тем подчеркнув, что власти возьмут курс на "сокращение числа крупных мероприятий и манифестаций".
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Вечером в субботу глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что общее число случаев заражения коронавирусом в Италии возросло до 79, из них двое умерли и один был выписан после выздоровления. Случаи заражения зафиксированы в пяти регионах Италии, наибольшее число зараженных – 54 человека - в Ломбардии. По словам Боррелли, госпитализирован 51 человек, 18 из них находятся в отделениях интенсивной терапии.
В субботу вечером Совет министров Италии на экстренном заседании принял декрет с мерами борьбы со вспышкой коронавируса на севере страны. Фактически он обеспечивает изоляцию очагов распространения вируса, эпицентрами которого стали город Кодоньо недалеко от Милана и город Во в провинции Падуи. Под карантин помещены еще девять коммун вокруг Кодоньо, где проживают около 50 тысяч человек. В областях Ломбардия, Венето и Трентино-Альто-Адидже закрыты университеты, мэр Милана на неделю отменил учебу в школах. По решению министра школьного образования запрещены школьные поездки на территории Италии и за рубеж. В Ломбардии и Венето в воскресенье отменены спортивные мероприятия, включая три матча итальянской футбольной Серии А.
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