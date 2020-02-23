Число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 100 человек

РИМ, 23 фев – РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в итальянской области Ломбардии достигло 89 человек, заявил президент региона Аттилио Фонтана.

Таким образом, общее число случаев заболевания на территории Италии превысило 100.

"К сожалению, в Ломбардии у нас 89 зараженных", - заявил он в эфире телеканала SkyTg24 , добавив, что "должно быть, число зараженных в Италии превысило 100".

По последним данным, от вируса в стране скончались два человека. Случаи заражения зафиксированы в пяти регионах Италии, наибольшее число зараженных - в Ломбардии.

По словам президента Ломбардии, власти региона подготовили две структуры для карантина. "Мы предусматриваем размещение в других местах. Мы нашли неиспользуемую больницу, а потом сделаем запрос в частные гостиницы с тем, чтобы они выразили готовность", - сказал Фонтана.

Он подчеркнул, что рост числа зараженных и меры по карантину не должны отразиться на социальной жизни области и ее столицы Милана.

"Мы не можем и не хотим ограничить жизнь Милана и Ломбардии", - сказал Фонтана, вместе с тем подчеркнув, что власти возьмут курс на "сокращение числа крупных мероприятий и манифестаций".

Вечером в субботу глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что общее число случаев заражения коронавирусом в Италии возросло до 79, из них двое умерли и один был выписан после выздоровления. Случаи заражения зафиксированы в пяти регионах Италии, наибольшее число зараженных – 54 человека - в Ломбардии. По словам Боррелли, госпитализирован 51 человек, 18 из них находятся в отделениях интенсивной терапии.