Одна из жертв коронавируса в Иране ездила в Китай

Он напомнил, что Иран на время приостановил воздушное сообщение с Китаем.

Число подтвержденных минздравом жертв составляет пять человек, однако после последней статистки ведомства, опубликованной в субботу, появились сообщения об одной жертве в провинции Маркази и одной в провинции Мазендеран. Таким образом, число погибших может составлять семь человек.