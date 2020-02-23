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Одна из жертв коронавируса в Иране ездила в Китай
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РИА Новости

Одна из жертв коронавируса в Иране ездила в Китай

12:39 23.02.2020
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© REUTERS / Thomas PeterМедицинский работник с термометром на контрольно-пропускном пункте в Китае
Медицинский работник с термометром на контрольно-пропускном пункте в Китае
© REUTERS / Thomas Peter
Медицинский работник с термометром на контрольно-пропускном пункте в Китае
ТЕГЕРАН, 23 фев – РИА Новости. Одна из жертв коронавируса в Иране ездила в Китай, сообщил министр здравоохранения Ирана Саид Намаки.
"К сожалению, одной из жертв в Куме был предприниматель, который, как мы выяснили недавно, во время распространения (коронавируса) летал непрямыми рейсами в Китай", - сказал Намаки в эфире телеканала IRINN.
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Он напомнил, что Иран на время приостановил воздушное сообщение с Китаем.
Всего на данный момент число случаев заражения коронавирусом в Иране приближается к 30. Зараженные, по данным иранского министерства здравоохранения, в основном либо являются жителями Кума (священный для мусульман-шиитов город, куда они совершают паломничество), либо были там.
Число подтвержденных минздравом жертв составляет пять человек, однако после последней статистки ведомства, опубликованной в субботу, появились сообщения об одной жертве в провинции Маркази и одной в провинции Мазендеран. Таким образом, число погибших может составлять семь человек.
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