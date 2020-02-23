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В Калужской области сгорел деревянный храм
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РИА Новости

В Калужской области сгорел деревянный храм

12:32 23.02.2020
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© Фото : ГУ МЧС РФ по Калужской областиСотрудники МЧС РФ во время ликвидации пожара в Храме Пресвятой Богородицы в селе Озерское Козельского района
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации пожара в Храме Пресвятой Богородицы в селе Озерское Козельского района
© Фото : ГУ МЧС РФ по Калужской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Деревянный храм Пресвятой Богородицы сгорел в Калужской области в ночь на воскресенье, предположительно, из-за неисправности электрооборудования, сообщила РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.
"В 03.41 поступило сообщение о пожаре в Козельском районе... село Озерское, храм Пресвятой Богородицы. Произошел пожар храма. В результате пожара пострадавших нет", - говорится в официальном сообщении ведомства.
Сотрудники МЧС
15 сентября 2019, 18:17
В Свердловской области сгорел деревянный храм
Всего к ликвидации пожара от МЧС России по Калужской области привлекалось 22 человека, семь единиц техники. На место направлен инспектор ГПН, информирует ведомство.
"В результате пожара деревянное строение уничтожено полностью. Предварительная причина пожара - неисправность электрического оборудования", - сказала собеседница агентства.
Согласно данным открытых источников, каменный храм на этом месте был построен в 1750 году. В 1922 году он был взорван, деревянное строение построили в 2000 году.
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Новости - Религия и мировоззрениеКалужская областьПроисшествия
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