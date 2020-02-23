В Калужской области сгорел деревянный храм

Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации пожара в Храме Пресвятой Богородицы в селе Озерское Козельского района

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Деревянный храм Пресвятой Богородицы сгорел в Деревянный храм Пресвятой Богородицы сгорел в Калужской области в ночь на воскресенье, предположительно, из-за неисправности электрооборудования, сообщила РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.

"В 03.41 поступило сообщение о пожаре в Козельском районе... село Озерское, храм Пресвятой Богородицы. Произошел пожар храма. В результате пожара пострадавших нет", - говорится в официальном сообщении ведомства.

Всего к ликвидации пожара от МЧС России по Калужской области привлекалось 22 человека, семь единиц техники. На место направлен инспектор ГПН, информирует ведомство.

"В результате пожара деревянное строение уничтожено полностью. Предварительная причина пожара - неисправность электрического оборудования", - сказала собеседница агентства.