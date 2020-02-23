Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-23T16:19+0300
https://ria.ru/20200223/1565115610.html
Руководство больницы в КБР накажут после видео с пьянкой на работе
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/17/1565115435_0:345:988:901_1036x0_80_0_0_5361909cf18a999a7b3f26f122352241.jpg
РИА Новости

Руководство больницы в КБР накажут после видео с пьянкой на работе

12:30 23.02.2020 (обновлено: 16:19 23.02.2020)
12795
НАЛЬЧИК, 23 фев — РИА Новости. Руководители Терской районной больницы и поликлиники будут наказаны после публикации видеоролика, на котором врачи в рабочее время вместо приема больных детей обедают с шампанским в одном из кабинетов, сообщает Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарии.
Ранее в соцсетях появился видеоролик, на котором засняты врачи, которые обедают в одном из кабинетов в то время, когда в коридоре приема ожидают родители с больными детьми. Автор ролика утверждала, что врачи при этом распивали шампанское. Позже выяснилось, что инцидент произошел в педиатрическом отделении поликлиники Терской районной больницы.
Вы еле сидите: поведение врача смутило посетителей больницы в Татарстане
6 апреля 2018, 18:15
"Вы еле сидите": поведение врача смутило посетителей больницы в Татарстане

"Произошедшее в Центральной районной больнице Терского района не останется без внимания. Сотрудники, позволившие себе распитие спиртных напитков в рабочее время, заведующая поликлиники, допустившая нарушение дисциплины, будут наказаны в соответствии с трудовым законодательством", — говорится в сообщении.

Отмечается, что также будет проведена проверка учреждения, по результатам которой соответствующие выводы последуют и в отношении руководства центральной районной больницы.
Скриншот видео, где врач-рентгенолог в невменяемом состоянии в Семилукской районной больнице
20 ноября 2019, 10:43
В Воронежской области пьяный врач не смогла сделать ребенку рентген
64945286
Обсудить 6
Кабардино-Балкарская Республика (КБР)Здоровье - ОбществоТерский район
Популярные комментарии
Теперь это называется "пьянка"? Ну-ну. А что касается очереди в коридоре, так ещё не факт, что именно эти врачи (а может, и не врачи) должны в этот момент находиться на приёме. Опять же, у них тоже есть обеденный перерыв. Отсидел на приёме - можешь пообедать. Или их приём ещё не начался, а в кабинете никого нет, потому что одна смена закрыла приём, а другая ещё не начинала. Из видео вообще ничего непонятно, но яжемать уже всех обвинила.
23 февраля, 12:46
Naum Vygodsky
25000021
Бардак.
23 февраля, 17:53
Сергей Новиков
1000005
Рекомендуем
Дым в порту Триполи. 18 февраля 2020
СМИ: 16 турецких военных и 100 наемников из Сирии погибли в Триполи
Путин рассказал о создании в России оружия будущего
Путин рассказал о создании в России "оружия будущего"
Актриса Настасья Самбурская
Самбурская рассказала, почему хочет уехать из России
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Ученые проследили источник распространения коронавируса в Китае
Стоп-кадр видео спасения собаки, провалившейся под лед
Мать троих детей из Мытищ прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку
Катарский объект по производству сжиженного природного газа компании Qatar Petroleum
Мир на грани конца бума: от жидкого газа начали отказываться
Британская актриса Гвендолин Кристи и американская автор-исполнительница Мадонна Луиз Чикконе
Мадонна опасно пошутила про "Игру престолов"
Прохожие на Крымском мосту во время дождя в Москве
Синоптики оценили прогноз о холодном лете в России
Боец оппозиции с флагом Ливии
В Триполи предложили США разместить базу для сдерживания России
Девушка засыпает с гаджетом
Диетолог перечислил продукты, мешающие здоровому сну
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива
Депутат Рады поздравил жителей Украины с 23 февраля
Слитки золота
В Индии обнаружили более трех тысяч тонн золота, сообщили СМИ
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Мурманской области арестовали подростка, пытавшегося убить ребенка
Видео последнего запуска ракеты сторонника теории плоской Земли Майка Хьюза
Веривший в теорию плоской Земли инженер погиб при запуске ракеты в США
Дмитрий Песков
Песков заявил о невыполнении Турцией сочинских соглашений по Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:09Силовики пять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
07:53В Азербайджане сообщили об отсутствии зараженных коронавирусом
07:50В 24 регионах Китая за сутки не выявили новых случаев коронавируса
07:44Консул рассказал о состоянии найденной в Мексике 15-летней россиянки
07:30В Мексике нашли пропавшую пятнадцатилетнюю россиянку
07:20Власти Гаити отменили карнавал после столкновений армии и полиции
07:11В Греции не будут помещать в карантин посетивших Италию школьников
07:08СМИ: южнокорейские компании отменят рейсы в Тэгу из-за коронавируса
06:57Новая Зеландия продлевает запрет на въезд из Китая из-за коронавируса
06:45В бельгийском магазине нашли уникальный альбом с фотографиями звезд
06:42На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7
06:36В Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики
06:23В Китае число жертв коронавируса достигло 2592 человек
06:12В Таиланде оппозиция обвинила членов кабмина в хищениях в Малайзии
05:50Шесть провинций Китая понизили уровень ЧС из-за коронавируса
05:36Ученый пояснил особенности климатических прогнозов
05:31В США назвали цель захода эсминца в Черное море
05:19Климатолог предупредил о волнах жары летом в столичном регионе
05:08В Алеппо российские военные привезли в школу одежду и канцтовары
04:54В Совфеде рассказали, кому могут понизить пенсию
Лента новостейМолния