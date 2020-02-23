Руководство больницы в КБР накажут после видео с пьянкой на работе

НАЛЬЧИК, 23 фев — РИА Новости. Руководители Терской районной больницы и поликлиники будут наказаны после публикации видеоролика, на котором врачи в рабочее время вместо приема больных детей обедают с шампанским в одном из кабинетов, сообщает Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарии.
Ранее в соцсетях появился видеоролик, на котором засняты врачи, которые обедают в одном из кабинетов в то время, когда в коридоре приема ожидают родители с больными детьми. Автор ролика утверждала, что врачи при этом распивали шампанское. Позже выяснилось, что инцидент произошел в педиатрическом отделении поликлиники Терской районной больницы.
6 апреля 2018, 18:15"Вы еле сидите": поведение врача смутило посетителей больницы в Татарстане
"Произошедшее в Центральной районной больнице Терского района не останется без внимания. Сотрудники, позволившие себе распитие спиртных напитков в рабочее время, заведующая поликлиники, допустившая нарушение дисциплины, будут наказаны в соответствии с трудовым законодательством", — говорится в сообщении.
Отмечается, что также будет проведена проверка учреждения, по результатам которой соответствующие выводы последуют и в отношении руководства центральной районной больницы.
20 ноября 2019, 10:43В Воронежской области пьяный врач не смогла сделать ребенку рентген