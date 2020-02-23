Руководство больницы в КБР накажут после видео с пьянкой на работе

"Произошедшее в Центральной районной больнице Терского района не останется без внимания. Сотрудники, позволившие себе распитие спиртных напитков в рабочее время, заведующая поликлиники, допустившая нарушение дисциплины, будут наказаны в соответствии с трудовым законодательством", — говорится в сообщении.