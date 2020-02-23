В Иране 25 человек пострадали при землетрясении на границе с Турцией

По его данным, у пострадавших переломы, а власти провинции Западный Азербайджан сообщают о частичных или полных разрушениях в деревнях района Котур.
20 февраля, 22:35У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1
Как ранее сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), землетрясение магнитудой 5,7 произошло в пограничном районе между Ираном и Турцией. Толчки были зафиксированы в 05.52 по времени UTC (08.52 мск). Эпицентр располагался в 141 километре к западу от иранского города Тебриз и в 71 километре к юго-востоку от турецкого города Озалп. Очаг залегал на глубине 5 километров.
На востоке Турции, как сообщал глава МВД страны Сулейман Сойлу, погибли по меньшей мере семь человек.