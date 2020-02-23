СМИ: 16 турецких военных и 100 наемников из Сирии погибли в Триполи

Ранее Хафтар сообщил в интервью РИА Новости, что Правительство национального согласия (ПНС) и Анкара воспользовались перемирием для переброски наемников из Сирии.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что действия Турции в Ливии отвечают национальным интересам.

Ситуация в Ливии

В 2011 году международная коалиция во главе с США и НАТО провела в Ливии операцию, результатом которой стало убийство Муаммара Каддафи и свержение существовавшего более 40 лет режима. После этого в стране царит острый кризис. На востоке, в городе Тобрук, заседает избранный народом парламент. Его поддерживает ЛНА во главе с Хафтаром. На западе, в Триполи, действует сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС, возглавляемое Файезом Сарраджем.

Двоевластие и обвал в системе безопасности привели к росту активности вооруженных повстанческих группировок и террористических организаций. Из-за отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.

В апреле прошлого года Хафтар начал наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". За последние месяцы в регионе погибли несколько сотен человек, тысячи ранены.

В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. В столицу Германии приехали премьер Правительства национального согласия Файез Саррадж и Хафтар. Организовать прямые переговоры между ними не удалось.