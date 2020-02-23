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https://ria.ru/20200223/1565115299.html
СМИ: 16 турецких военных и 100 наемников из Сирии погибли в Триполи
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РИА Новости

СМИ: 16 турецких военных и 100 наемников из Сирии погибли в Триполи

12:03 23.02.2020 (обновлено: 13:42 23.02.2020)
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© REUTERS / Ahmed ElumamiДым в порту Триполи. 18 февраля 2020
Дым в порту Триполи. 18 февраля 2020
© REUTERS / Ahmed Elumami
Дым в порту Триполи. 18 февраля 2020
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Как минимум 16 турецких военных и более 100 наемников из Сирии погибли в боях в ливийской столице Триполи, передает Sky News Arabia со ссылкой на источники в Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара.
Ранее Хафтар сообщил в интервью РИА Новости, что Правительство национального согласия (ПНС) и Анкара воспользовались перемирием для переброски наемников из Сирии.
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Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что действия Турции в Ливии отвечают национальным интересам.

Ситуация в Ливии

В 2011 году международная коалиция во главе с США и НАТО провела в Ливии операцию, результатом которой стало убийство Муаммара Каддафи и свержение существовавшего более 40 лет режима. После этого в стране царит острый кризис. На востоке, в городе Тобрук, заседает избранный народом парламент. Его поддерживает ЛНА во главе с Хафтаром. На западе, в Триполи, действует сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС, возглавляемое Файезом Сарраджем.
Двоевластие и обвал в системе безопасности привели к росту активности вооруженных повстанческих группировок и террористических организаций. Из-за отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.
В апреле прошлого года Хафтар начал наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". За последние месяцы в регионе погибли несколько сотен человек, тысячи ранены.
Сотрудник сил безопасности Правительства национального согласия (ПНС) в районе Таджура, к востоку от Триполи, Ливия
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В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. В столицу Германии приехали премьер Правительства национального согласия Файез Саррадж и Хафтар. Организовать прямые переговоры между ними не удалось.
Главным итогом конференции стал призыв участников к прекращению огня и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Однако командующий Ливийской национальной армией отказался подписывать соглашение о перемирии.
Боец оппозиции с флагом Ливии
22 февраля, 23:05
В Триполи предложили США разместить базу для сдерживания России
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Обострение конфликта в ЛивииХалифа ХафтарЛивияТурцияСирияВ мире
Популярные комментарии
Необходимо оказать помощь Хафтару в изгнании террористов и воров нефти из страны и установить мир и порядок чем скорее тем лучше. Ливия всегда была нашим другом и союзником. Мы друзей в беде не бросаем. Надо действовать решительно и жёстко.
23 февраля, 15:19
Пророк Отечества
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Хафтар молодец. Турок с сирийцами террористами надо топить еще в море
23 февраля, 12:09
Ю.Юрий .
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