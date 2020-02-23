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Во Владимирской области один человек погиб и восемь пострадали в ДТП
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РИА Новости

Во Владимирской области один человек погиб и восемь пострадали в ДТП

12:01 23.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач станции скорой медицинской помощи
Врач станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 23 фев - РИА Новости. Один человек погиб, восемь доставлены в больницу в результате столкновения легкового автомобиля с микроавтобусом во Владимирской области, сообщает управление МВД по региону.
Авария произошла в воскресенье около 10.40 мск на 46-м километре автодороги Владимир - Муром - Арзамас в Судогодском районе.
"По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с пассажирским микроавтобусом "Газель", двигавшимся по маршруту Красная Горбатка - Владимир. В результате ДТП пассажирка легкового автомобиля погибла", - говорится в сообщении.
По данным полиции, спасатели деблокируют водителя легкового автомобиля.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
"Также получили различные травмы несколько пассажиров микроавтобуса, восемь доставлены в медицинское учреждение для осмотра. Всего в микроавтобусе находилось 12 пассажиров, среди которых было семь подростков", - информирует УМВД.
По его данным, в настоящее время движение на участке дороги, где произошла авария, частично затруднено. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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