Во Владимирской области один человек погиб и восемь пострадали в ДТП

ВОРОНЕЖ, 23 фев - РИА Новости. Один человек погиб, восемь доставлены в больницу в результате столкновения легкового автомобиля с микроавтобусом во Владимирской области, сообщает управление МВД по региону.
Авария произошла в воскресенье около 10.40 мск на 46-м километре автодороги Владимир - Муром - Арзамас в Судогодском районе.
"По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с пассажирским микроавтобусом "Газель", двигавшимся по маршруту Красная Горбатка - Владимир. В результате ДТП пассажирка легкового автомобиля погибла", - говорится в сообщении.
По данным полиции, спасатели деблокируют водителя легкового автомобиля.
"Также получили различные травмы несколько пассажиров микроавтобуса, восемь доставлены в медицинское учреждение для осмотра. Всего в микроавтобусе находилось 12 пассажиров, среди которых было семь подростков", - информирует УМВД.
По его данным, в настоящее время движение на участке дороги, где произошла авария, частично затруднено. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.