Неверов поздравил россиян с Днем защитника Отечества

"Наш народ с особым уважением относится к защитникам родной земли, к тем, кто в самые сложные моменты, рискуя собой, всегда впереди. Россия остается единой и сильной страной благодаря своим защитникам. Вы стоите на страже мира и благополучия, являетесь надежной опорой не только для родных и близких, но и для всей нашей Родины, государства", - цитирует пресс-служба фракции слова Неверова.