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2020-02-23T12:12+0300
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Лев Лещенко рассказал, когда уместно использовать мат
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РИА Новости

Лев Лещенко рассказал, когда уместно использовать мат

12:12 23.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПевец Лев Лещенко
Певец Лев Лещенко
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Певец Лев Лещенко. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Народный артист РСФСР Лев Лещенко в беседе с "Говорит Москва" рассказал, как относится к употреблению нецензурной лексики.
Он напомнил о проекте "Музыкалити", который ведет Максим Галкин. На него, как подчеркнул артист, приходят молодые ребята, которые ругаются матом.
"Если это по делу — и я могу сказать. Понимаете, вместо "обалденно" я там где-то даже сказал какое-то матерное слово", — пояснил Лещенко.
Он считает это не "столь уж так грязным".
"Грязно, когда это происходит откровенно. И когда это действия, а не слова", — пояснил артист.
До этого Лещенко раскритиковал новый клип вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна с откровенными сценами с участием в том числе и актрис из России. Артист считает, что подобные вещи создаются ради пиара.
Ранее Лев Лещенко использовал нецензурную речь в шоу Максима Галкина "Музыкалити". Артист ожидал, что мат вырежут на стадии монтажа и забыл предупредить об этом Галкина.
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КультураТилль ЛиндеманнRammsteinРоссияШоу-бизнесЛев ЛещенкоМаксим Галкин
Популярные комментарии
Давно уже пора просто убрать ПОНЯТИЕ МАТ. Первое время будет конечно непривычно и чуть коробить некоторых, но со временем все привыкнут и это будут обычные слова.
23 февраля, 14:01
Виктор Новожилов
210017
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