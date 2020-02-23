Лев Лещенко рассказал, когда уместно использовать мат

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Народный артист РСФСР Лев Лещенко в беседе с "Говорит Москва" рассказал, как относится к употреблению нецензурной лексики.
Он напомнил о проекте "Музыкалити", который ведет Максим Галкин. На него, как подчеркнул артист, приходят молодые ребята, которые ругаются матом.
"Если это по делу — и я могу сказать. Понимаете, вместо "обалденно" я там где-то даже сказал какое-то матерное слово", — пояснил Лещенко.
Он считает это не "столь уж так грязным".
"Грязно, когда это происходит откровенно. И когда это действия, а не слова", — пояснил артист.
До этого Лещенко раскритиковал новый клип вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна с откровенными сценами с участием в том числе и актрис из России. Артист считает, что подобные вещи создаются ради пиара.
Ранее Лев Лещенко использовал нецензурную речь в шоу Максима Галкина "Музыкалити". Артист ожидал, что мат вырежут на стадии монтажа и забыл предупредить об этом Галкина.
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