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Поклонская рассказала, каким видит настоящего мужчину
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РИА Новости

Поклонская рассказала, каким видит настоящего мужчину

11:33 23.02.2020 (обновлено: 16:50 23.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Наталья Поклонская. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы России от крымского региона Наталья Поклонская заявила, что настоящий мужчина должен обладать благородством, быть без намека на гордыню и мелочность, а женщина рядом с ним должна чувствовать себя любимой и красивой.

"В моем понимании, настоящий мужчина обладает благородством, и главное, рядом с ним женщина должна чувствовать себя женщиной, самой желанной, нежной, любимой и красивой, а не наоборот. Настоящий мужчина должен быть без намека на гордыню и мелочность", — сказала РИА Новости Поклонская.

Опасный человек
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По ее словам, о мужчине можно многое сказать по его отношению к женщине.

"Вообще у нас, у женщин, говорят так: о мужчине судят по его женщине", — подчеркнула Поклонская.

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Наталья ПоклонскаяДень защитника ОтечестваГосдума РФОбщество
Популярные комментарии
Теперь ждём пост от мужиков для Поклонской с параметрами, какими должны быть настоящие жёны. У этой дамочки в этом вопросе большие пробелы.
23 февраля, 11:40
scoffer
23500321
Она права
23 февраля, 12:00
superbarrister
30000017
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