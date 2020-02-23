Поклонская рассказала, каким видит настоящего мужчину

"В моем понимании, настоящий мужчина обладает благородством, и главное, рядом с ним женщина должна чувствовать себя женщиной, самой желанной, нежной, любимой и красивой, а не наоборот. Настоящий мужчина должен быть без намека на гордыню и мелочность", — сказала РИА Новости Поклонская.