Поклонская рассказала, каким видит настоящего мужчину

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы России от крымского региона Наталья Поклонская заявила, что настоящий мужчина должен обладать благородством, быть без намека на гордыню и мелочность, а женщина рядом с ним должна чувствовать себя любимой и красивой.
"В моем понимании, настоящий мужчина обладает благородством, и главное, рядом с ним женщина должна чувствовать себя женщиной, самой желанной, нежной, любимой и красивой, а не наоборот. Настоящий мужчина должен быть без намека на гордыню и мелочность", — сказала РИА Новости Поклонская.
По ее словам, о мужчине можно многое сказать по его отношению к женщине.
"Вообще у нас, у женщин, говорят так: о мужчине судят по его женщине", — подчеркнула Поклонская.