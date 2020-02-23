Южная Корея объявила наивысший уровень угрозы из-за коронавируса

"Сейчас решающий момент в ситуации с COVID-19… Следующие несколько дней будут крайне важными", - сказал Мун Чжэ Ин, объявив наивысший уровень угрозы.

Он добавил, что правительство укрепит общую систему реагирования, и призвал всех граждан страны объединиться, чтобы вместе с местными властями и карантинными службами и органами здравоохранения вместе противодействовать вирусу.

По последним данным, в Южной Корее коронавирусом заразились уже 556 человек, скончались пять пациентов, выписаны 18 человек, анализы 6 039 человека еще в работе. Еще 18 февраля заражен был лишь 31 человек.

Как сообщило агентство, пятым погибшим стала 56-летняя пациентка с коронавирусом, которая находилась на госпитализации в больнице Национального университета Кёнбук в Тэгу. 18 февраля ей диагностировали коронавирус, пациентка также страдала от хронической почечной недостаточности и проходила гемодиализ.

При этом 309 случаев из общего числа зараженных связаны с религиозной сектой Синчхончжи.

Ранее сообщалось, что 61-летняя южнокореянка, которая стала 31-ым подтвержденным зараженным, отказалась в свое время пройти тест на коронавирус, так как никогда не ездила в Китай. Уже будучи больной, она посетила приход Церкви Иисуса культа Синчхончжи в Тэгу, распространив вирус среди прихожан. Местные власти поместили в домашний карантин 9 336 верующих секты, у которой имеются отделения в китайской провинции Хубэй, где появился новый коронавирус.