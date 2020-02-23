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Южная Корея объявила наивысший уровень угрозы из-за коронавируса
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РИА Новости

Южная Корея объявила наивысший уровень угрозы из-за коронавируса

11:16 23.02.2020
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© AP Photo / Ahn Young-joonСотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
© AP Photo / Ahn Young-joon
Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
СЕУЛ, 23 фев – РИА Новости. Южная Корея из-за распространения коронавируса подняла уровень эпидемиологической угрозы с третьего "оранжевого" до наивысшего - четвертого "красного" уровня, передает агентство Рёнхап со ссылкой на заявление президента страны Мун Чжэ Ина.
"Сейчас решающий момент в ситуации с COVID-19… Следующие несколько дней будут крайне важными", - сказал Мун Чжэ Ин, объявив наивысший уровень угрозы.
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Он добавил, что правительство укрепит общую систему реагирования, и призвал всех граждан страны объединиться, чтобы вместе с местными властями и карантинными службами и органами здравоохранения вместе противодействовать вирусу.
По последним данным, в Южной Корее коронавирусом заразились уже 556 человек, скончались пять пациентов, выписаны 18 человек, анализы 6 039 человека еще в работе. Еще 18 февраля заражен был лишь 31 человек.
Как сообщило агентство, пятым погибшим стала 56-летняя пациентка с коронавирусом, которая находилась на госпитализации в больнице Национального университета Кёнбук в Тэгу. 18 февраля ей диагностировали коронавирус, пациентка также страдала от хронической почечной недостаточности и проходила гемодиализ.
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При этом 309 случаев из общего числа зараженных связаны с религиозной сектой Синчхончжи.
Ранее сообщалось, что 61-летняя южнокореянка, которая стала 31-ым подтвержденным зараженным, отказалась в свое время пройти тест на коронавирус, так как никогда не ездила в Китай. Уже будучи больной, она посетила приход Церкви Иисуса культа Синчхончжи в Тэгу, распространив вирус среди прихожан. Местные власти поместили в домашний карантин 9 336 верующих секты, у которой имеются отделения в китайской провинции Хубэй, где появился новый коронавирус.
Религиозное течение Синчхончжи, название которого переводится буквально как "Новые небо и земля", было основано в 1984 году пастором Ли Ман Хи. Последователи секты верят, что ее основатель является воплощением Второго пришествия Иисуса Христа на Землю. Количество членов культа насчитывает около 200 тысяч человек по всему миру.
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Распространение нового коронавирусаМун Чжэ ИнЮжная КореяКитайУханьВ мире
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