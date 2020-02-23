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2020-02-23T12:00+0300
https://ria.ru/20200223/1565114253.html
СМИ рассказали о концепции голосования по Конституции
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РИА Новости

СМИ рассказали о концепции голосования по Конституции

11:20 23.02.2020 (обновлено: 12:00 23.02.2020)
11977
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Вопрос в бюллетене на референдуме по внесению поправок в основной закон России будет примерно таким: "Согласны ли вы с предложенными изменениями в Конституцию?". Об этом РБК рассказал сопредседатель рабочей группы по поправкам и глава думского комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.
Наблюдателей за проведением голосования, подсчетом голосов и установлением итогов будет назначать Общественная палата. По словам главы комитета Совфеда по конституционному законодательству и сопредседателя рабочей группы Андрея Клишаса, также соглашения могут быть заключены с Ассоциацией юристов или другими объединениями, которые готовы предоставлять наблюдателей.
Конституция Российской Федерации
21 февраля, 14:49
ЦИК рассказал о работе по информированию о голосовании по Конституции
Как рассказал источник издания, знакомый с готовящимся текстом законопроекта, в документе пропишут информирование россиян о голосовании по Конституции. В частности, со дня выхода президентского указа о проведении голосования до дня официального опубликования ЦИК его результатов федеральные и региональные государственные СМИ будут предоставлять эфирное время и печатную площадку.
Президент России Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию, направленные на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Госдума поддержала его в первом чтении, документ дорабатывается.
Конституция РФ
21 февраля, 14:12
Волонтеры расскажут россиянам о сути поправок в Конституцию
295028138
Обсудить 87
Общественная палата РФАндрей КлишасКонституция РФПавел КрашенинниковВладимир ПутинРоссияОбществоПолитика
Популярные комментарии
Нужно согласие на КАЖДУЮ поправку, не на все скопом!
23 февраля, 11:23
The Thing
12310107
Кому нужно-то? Единственное, что может сделать нормальный человек - это голосовать против всего, что они предлагают. А с рассуждениями за стабильность, лишь бы не было войны такие как вы уже задолбали.
23 февраля, 11:57
mmts83-05
11500008
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