СМИ рассказали о концепции голосования по Конституции

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Вопрос в бюллетене на референдуме по внесению поправок в основной закон России будет примерно таким: "Согласны ли вы с предложенными изменениями в Конституцию?". Об этом РБК рассказал сопредседатель рабочей группы по поправкам и глава думского комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.
Наблюдателей за проведением голосования, подсчетом голосов и установлением итогов будет назначать Общественная палата. По словам главы комитета Совфеда по конституционному законодательству и сопредседателя рабочей группы Андрея Клишаса, также соглашения могут быть заключены с Ассоциацией юристов или другими объединениями, которые готовы предоставлять наблюдателей.
Как рассказал источник издания, знакомый с готовящимся текстом законопроекта, в документе пропишут информирование россиян о голосовании по Конституции. В частности, со дня выхода президентского указа о проведении голосования до дня официального опубликования ЦИК его результатов федеральные и региональные государственные СМИ будут предоставлять эфирное время и печатную площадку.
Президент России Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию, направленные на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Госдума поддержала его в первом чтении, документ дорабатывается.
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