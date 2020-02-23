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В Татарстане шестеро детей и взрослый отравились хлором в бассейне
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РИА Новости

В Татарстане шестеро детей и взрослый отравились хлором в бассейне

11:04 23.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КАЗАНЬ, 23 фев - РИА Новости. Шестеро детей и взрослый были госпитализированы из-за отравления парами хлора после купания в бассейне на частной базе отдыха под Набережными Челнами, сообщили РИА Новости в мэрии города.
"В ночь на 23 февраля в приёмный покой Камского детского медицинского центра бригадами скорой медицинской помощи были доставлены восемь детей с признаками отравления… После осмотра врачами КДМЦ шестеро детей госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
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Со слов родителей, дети вместе с ними находились на базе отдыха "Тонус" в Тукаевском районе республики с 16.00, после купания в бассейне у них появились сухой кашель, резь в глазах и рвота. Была вызвана скорая помощь.
По информации собеседника агентства, состояние госпитализированных детей на утро 23 февраля стабильное, двое из них отпущены домой, будут проходить амбулаторное лечение. Остающимся в больнице детям проводится консервативное лечение, местная терапия.
Представитель мэрии уточнил, что в результате отравления также был госпитализирован один взрослый.
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