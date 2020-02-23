В Татарстане шестеро детей и взрослый отравились хлором в бассейне

КАЗАНЬ, 23 фев - РИА Новости. Шестеро детей и взрослый были госпитализированы из-за отравления парами хлора после купания в бассейне на частной базе отдыха под Шестеро детей и взрослый были госпитализированы из-за отравления парами хлора после купания в бассейне на частной базе отдыха под Набережными Челнами , сообщили РИА Новости в мэрии города.

"В ночь на 23 февраля в приёмный покой Камского детского медицинского центра бригадами скорой медицинской помощи были доставлены восемь детей с признаками отравления… После осмотра врачами КДМЦ шестеро детей госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Со слов родителей, дети вместе с ними находились на базе отдыха "Тонус" в Тукаевском районе республики с 16.00, после купания в бассейне у них появились сухой кашель, резь в глазах и рвота. Была вызвана скорая помощь.

По информации собеседника агентства, состояние госпитализированных детей на утро 23 февраля стабильное, двое из них отпущены домой, будут проходить амбулаторное лечение. Остающимся в больнице детям проводится консервативное лечение, местная терапия.