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Хаменеи обвинил зарубежные СМИ в попытке повлиять на выборы в Иране
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РИА Новости

Хаменеи обвинил зарубежные СМИ в попытке повлиять на выборы в Иране

10:54 23.02.2020
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© AP Photo / Office of the Iranian Supreme LeaderВерховный лидер Ирана Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи . Архивное фото
ТЕГЕРАН, 23 фев – РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи обвинил зарубежные СМИ в попытке повлиять на настроения населения перед выборами, прошедшими в пятницу в стране.

"Эта негативная пропаганда началась несколько месяцев назад и наращивалась с приближением выборов. В течение последних двух дней под предлогом заболевания и вируса их СМИ использовали малейшую возможность для того, чтобы отбить желание у народа участвовать в выборах", - заявил Хаменеи, чьи слова были опубликованы на его официальном сайте.

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Голосование на парламентских выборах в Иране прошло в пятницу, за 290 депутатских кресел борются более 7 тысяч человек, чьи кандидатуры были утверждены Советом по охране конституции. Кроме того, параллельно прошли промежуточные выборы в Совет экспертов - орган, обладающий правом назначать верховного лидера Ирана.
Изначально претендентами на участие в парламентских выборах были более 15 тысяч человек, часть из них снялась с выборов, кандидатуры значительной части, в том числе ряда действующих депутатов, не подтвердил Совет по охране конституции.
Выборы проходят в сложной для Ирана обстановке экономического давления США и решат, по мнению экспертов, кто будет руководить парламентом – реформисты, считающиеся сторонниками президента Ирана Хасана Роухани и в данный момент составляющие большинство в парламенте, или консерваторы и противники курса правительства.
По данным, которые публикуют иранские СМИ, консерваторы ожидаемо уже обеспечили себе большинство в парламенте, однако подсчет голосов в ряде избирательных участков продолжается.
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Хасан РоуханиАли ХаменеиИранСШАВ мире
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