Московские власти оценили включение пяти отелей в рейтинг Forbes

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Включение пяти московских гостиниц в рейтинг лучших отелей мира Включение пяти московских гостиниц в рейтинг лучших отелей мира Forbes Travel Guide 2020 подтверждает высокий уровень сервиса и успешное развитие гостиничной индустрии Москвы , заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В обновленном рейтинге впервые высшей отметки "пять звезд" удостоена столичная гостиница Four Seasons Hotel Moscow, которая открылась в 2014 году. Отметку "четыре звезды" получили московские Lotte Hotel, The Ritz-Carlton и Ararat Park Hyatt. Кроме того, рейтинг "рекомендовано" присудили гостинице The St. Regis Nikolskaya в Москве.

"Включение пяти столичных отелей в авторитетный международный гид — еще одно подтверждение высокого уровня сервиса и успешного развития гостиничной индустрии Москвы. Отмечу, что московские отели регулярно входят в различные отраслевые рейтинги", — сказала Сергунина, которую цитирует пресс-служба столичного комитета по туризму.

Она также отметила, что в топ-25 лучших отелей России по версии TripAdvisor Traveler Choice 2019 включено 10 гостиниц Москвы.

В ежегодном рейтинге Forbes Travel Guide отели, рестораны и спа-центры ранжируются по трем категориям: "пять звезд", "четыре звезды" и "рекомендовано".

Отмечается, что жюри Forbes Travel Guide, которое обновляется каждые два года, состоит из профессионалов гостиничной и ресторанной индустрии. По правилам рейтинга, инспекторы посещают гостиницы и рестораны анонимно, как обычные гости. В отеле им необходимо провести минимум две ночи. Гостиницы оценивают по 900 критериям: 75% оценки основаны на уровне обслуживания: уборка, еда и бар, общение с гостями, оставшиеся 25% определяются качеством интерьера, отделки и мебели.

"Всего в этом рейтинге участвовали 1 898 объектов из 73 стран — отелей, ресторанов и спа-центров. Всего в 2020 году гид присвоил 70 мировым отелям "пять звезд", 120 — "четыре", а 81 рекомендовали к посещению", - добавили в пресс-службе комитета.

Как отметили в пресс-службе, сегодня в столице работает более 1,7 тысячи гостиниц и отелей, в которых 82,9 тысячи номеров на 232,9 тысячи мест. Доход гостиничной индустрии за последние три года вырос на 122%. Средняя загрузка столичных объектов размещения составляет 78%, а во время праздников и крупных мероприятий она достигает более 90%.