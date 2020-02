Московские власти оценили включение пяти отелей в рейтинг Forbes

В обновленном рейтинге впервые высшей отметки "пять звезд" удостоена столичная гостиница Four Seasons Hotel Moscow, которая открылась в 2014 году. Отметку "четыре звезды" получили московские Lotte Hotel, The Ritz-Carlton и Ararat Park Hyatt. Кроме того, рейтинг "рекомендовано" присудили гостинице The St. Regis Nikolskaya в Москве.