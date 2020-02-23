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Силовики при обстреле Горловки попали в несколько домов, заявили в ДНР
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РИА Новости

Силовики при обстреле Горловки попали в несколько домов, заявили в ДНР

10:28 23.02.2020 (обновлено: 11:25 23.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела украинскими силовиками города Горловка
Последствия обстрела украинскими силовиками города Горловка
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела украинскими силовиками города Горловка . Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 фев — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли подконтрольную самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловку, повреждены дома, хозпостройки, гараж, сообщил в воскресенье глава администрации города Иван Приходько.
"Улица Бабия, 10 — попадание в угол дома, в кровлю, повреждено остекление; Палладина, 15 — попадание в кровлю; Палладина, 13 — попадание в кровлю; Фотиевой, 20 — попадание в крышу гаража, поврежден автомобиль "Ланос", летняя кухня", — написал Приходько в Telegram-канале.
Украинские военные
Вчера, 09:20
Силовики обстреляли из минометов село на юге ДНР, заявили в республике
По его словам, в общей сложности в результате обстрела повреждения получили около десяти строений.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жили около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
73149835
Обсудить 8
Донецкая Народная РеспубликаГорловкаУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Как же достали эти сводки от горе-вояк. Сами обстреливают, сами же страдают, в тех местах где и прячутся, опять сами же. Фейкомётчики примитивного уровня.
23 февраля, 11:07
vv.brand.v
400028
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