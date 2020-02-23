Силовики при обстреле Горловки попали в несколько домов, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 23 фев — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли подконтрольную самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловку, повреждены дома, хозпостройки, гараж, сообщил в воскресенье глава администрации города Иван Приходько.
"Улица Бабия, 10 — попадание в угол дома, в кровлю, повреждено остекление; Палладина, 15 — попадание в кровлю; Палладина, 13 — попадание в кровлю; Фотиевой, 20 — попадание в крышу гаража, поврежден автомобиль "Ланос", летняя кухня", — написал Приходько в Telegram-канале.
По его словам, в общей сложности в результате обстрела повреждения получили около десяти строений.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жили около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения