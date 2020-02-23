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Режиссер Филипп Гаррель представил драму "Соль слез" на Берлинале
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РИА Новости

Режиссер Филипп Гаррель представил драму "Соль слез" на Берлинале

10:28 23.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБерлинский кинофестиваль
Берлинский кинофестиваль
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 22 фев — РИА Новости. Черно-белый фильм "Соль слез" классика французского кино Филиппа Гарреля показали в конкурсной программе Берлинале.
Героем картины становится молодой человек по имени Люк. Он впервые приезжает в Париж из провинции и влюбляется в столичную девушку Джамилю. По возвращении домой Люк встречает подругу детства, к которой он тоже начинает испытывать чувства. Юноша пытается разобраться в себе, в том числе, советуясь с пожилым отцом.
Черно-белая драма о любви "Соль слез" получилась современной, она создавалась для широкого зрителя, а не для экспертов в истории кинематографа, рассказал режиссер Филипп Гаррель.
"Мы рассказываем о молодости, и это сложновато, когда ты старше своих актеров примерно на 50 лет. Мы делили работу на троих (над сценарием работали Филипп Гаррель, Жан-Клод Каррьер и Арлетт Лангманн - ред.). Когда сценарий был готов, мы приступили к диалогам, чтобы убедиться, подойдут ли они для тех или иных сцен, обсуждали их с актерами… Этот фильм очень современный и очень простой, он не для экспертов в истории кинематографа. Чтобы сделать картину понятной для зрителя, нужно очень ясно выражать мысль", — рассказал Гаррель.
Режиссер впервые принимает участие в конкурсе международного Берлинского фестиваля, при этом он неоднократно представлял свои картины на Венецианском кинофестивале. Гарреля называют одним из представителей французской "новой волны" в кинематографе — одним из основоположников этого направления был режиссер, сценарист и кинокритик Франсуа Трюффо. Гаррель рассказал, что никогда лично не общался с Трюффо, который написал о нем несколько заметок.
"Однажды он прошел прямо передо мной, и я подумал, стоит ли мне к нему подойти. Но я решил, что ему вряд ли будет приятно, если незнакомец пристанет к нему на улице… Последние несколько лет я все чаще прихожу к мысли, насколько велики Франсуа Трюффо и Жан-Люк Годар, они два столпа современного французского кинематографа. Таких высот невозможно достичь", — поделился Гаррель.
Кадр из фильма Ундина
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