Режиссер Филипп Гаррель представил драму "Соль слез" на Берлинале

"Мы рассказываем о молодости, и это сложновато, когда ты старше своих актеров примерно на 50 лет. Мы делили работу на троих (над сценарием работали Филипп Гаррель, Жан-Клод Каррьер и Арлетт Лангманн - ред.). Когда сценарий был готов, мы приступили к диалогам, чтобы убедиться, подойдут ли они для тех или иных сцен, обсуждали их с актерами… Этот фильм очень современный и очень простой, он не для экспертов в истории кинематографа. Чтобы сделать картину понятной для зрителя, нужно очень ясно выражать мысль", — рассказал Гаррель.