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В Газе израильские военные обстреляли палестинцев, заложивших бомбу
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РИА Новости

В Газе израильские военные обстреляли палестинцев, заложивших бомбу

10:18 23.02.2020 (обновлено: 11:55 23.02.2020)
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© Фото предоставлено пресс-службой Армии обороны ИзраиляИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа
© Фото предоставлено пресс-службой Армии обороны Израиля
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 фев - РИА Новости. Военнослужащие израильской армии открыли огонь по палестинцам, которые пытались заложить взрывное устройство у разделительного забора на границе с Газой, сообщила армейская пресс-служба.
"Некоторое время назад военнослужащие ЦАХАЛ заметили двух палестинцев, которые приблизились к забору безопасности в южной части сектора Газа и начали устанавливать рядом с ним взрывное устройство. По ним был открыт огонь", - сказано в сообщении военных.
Цель была поражена, сообщили в армейской пресс-службе.
В свою очередь палестинское агентство МААН сообщило, что один палестинец погиб, трое получили ранения, после того как израильские военнослужащие открыли огонь на востоке города Хан-Юнис в южной части сектора Газа.
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Согласно сообщению агентства, несколько фермеров пытались добраться до тела палестинца, убитого ранее в результате израильского авиаудара, но израильские войска открыли по ним огонь.
По данным министерства здравоохранения в Газе, были ранены три человека, их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
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Армия обороны ИзраиляСектор ГазаАрабо-израильский конфликтПалестинаВ мире
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