Экипаж, доставивший россиян с лайнера в Японии, пройдет обследование

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Россиян с лайнера Россиян с лайнера Diamond Princess , находившегося на карантине по коронавирусу в Японии , из Токио в Казань доставил самолет МЧС РФ , его экипаж пройдет дополнительное медобследование.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что россиян эвакуировали с Diamond Princess, где зарегистрирована крупная вспышка нового коронавируса COVID-19. Восемь из них бортом МЧС вернулись на родину, остальные отказались. Всех вернувшихся и вывозивших их специалистов поместили в 14-дневный карантин в Казани, все они чувствуют себя хорошо.

"По поручению оперативного штаба по предупреждению и распространению в коронавируса в РФ 23 февраля самолёт Ан-148 МЧС России доставил из Токио в Казань 8 граждан РФ, находившихся на круизном лайнере в японском порту Йокогама", - сообщила в воскресенье пресс-служба МЧС РФ.

Уточняется, что спецрейс выполнили 8 членов экипажа и 6 сотрудников оперативной группы.

На борту были соблюдены все меры предосторожности: члены экипажа и опергруппы были в специальных защитных костюмах. Сейчас они отдыхают после длительного перелёта и скоро вернутся домой, где дополнительно пройдут необходимое медобследование, рассказали в ведомстве.

Судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили лайнер на двухнедельный карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. На борту судна были 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды. В Японии к вечеру четверга коронавирус выявлен у 728 человек. В четверг стало известно о первых двух погибших, заразившихся вирусом на лайнере.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.