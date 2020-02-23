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Экипаж, доставивший россиян с лайнера в Японии, пройдет обследование
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РИА Новости

Экипаж, доставивший россиян с лайнера в Японии, пройдет обследование

10:14 23.02.2020
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© AP Photo / Koji SasaharaКруизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
© AP Photo / Koji Sasahara
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Россиян с лайнера Diamond Princess, находившегося на карантине по коронавирусу в Японии, из Токио в Казань доставил самолет МЧС РФ, его экипаж пройдет дополнительное медобследование.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что россиян эвакуировали с Diamond Princess, где зарегистрирована крупная вспышка нового коронавируса COVID-19. Восемь из них бортом МЧС вернулись на родину, остальные отказались. Всех вернувшихся и вывозивших их специалистов поместили в 14-дневный карантин в Казани, все они чувствуют себя хорошо.
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"По поручению оперативного штаба по предупреждению и распространению в коронавируса в РФ 23 февраля самолёт Ан-148 МЧС России доставил из Токио в Казань 8 граждан РФ, находившихся на круизном лайнере в японском порту Йокогама", - сообщила в воскресенье пресс-служба МЧС РФ.
Уточняется, что спецрейс выполнили 8 членов экипажа и 6 сотрудников оперативной группы.
На борту были соблюдены все меры предосторожности: члены экипажа и опергруппы были в специальных защитных костюмах. Сейчас они отдыхают после длительного перелёта и скоро вернутся домой, где дополнительно пройдут необходимое медобследование, рассказали в ведомстве.
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Судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили лайнер на двухнедельный карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. На борту судна были 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды. В Японии к вечеру четверга коронавирус выявлен у 728 человек. В четверг стало известно о первых двух погибших, заразившихся вирусом на лайнере.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 76 тысяч человек, из них 2345 скончались, свыше 20,6 тысячи человек излечились и выписаны из больниц. За пределами Китая, по данным ВОЗ на пятницу, были зафиксированы 1200 заражений в 26 странах.
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Diamond PrincessРаспространение нового коронавирусаАн-148Татьяна ГоликоваВОЗМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КитайЯпонияУханьОбщество
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