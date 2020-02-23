В Москве за неделю погода побила пять рекордов подряд

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в субботу поставила новый рекорд, впервые за всю историю метеонаблюдений в столице за неделю были побиты 5 температурных рекордов подряд, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Вчера у нас был поставлен пятый рекорд по счету, в Москве было плюс 6,7, а предыдущий рекорд был 6,6 в 1990 году, то есть мы вчера закруглили эту пятидневку очередным рекордом, чего тоже никогда не было за всю историю, впервые такое творится, чтобы пять рекордов подряд", - сказал Тишковец.
Рекорды температуры этой недели начались со вторника, когда воздух в столице прогрелся до плюс 6 градусов.
Аномально теплая зима наблюдается в этом году в столице. Так, январь стал самым теплым в истории метеонаблюдений, снег выпал в столице лишь в середине января. При этом уже в январе в столице расцвели первые подснежники, а на этой неделе уже начали распускаться почки вербы. Температурная аномалия, по данным синоптиков, текущей зимой составляет порядка плюс 10 градусов.
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