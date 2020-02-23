В Москве за неделю погода побила пять рекордов подряд

"Вчера у нас был поставлен пятый рекорд по счету, в Москве было плюс 6,7, а предыдущий рекорд был 6,6 в 1990 году, то есть мы вчера закруглили эту пятидневку очередным рекордом, чего тоже никогда не было за всю историю, впервые такое творится, чтобы пять рекордов подряд", - сказал Тишковец.