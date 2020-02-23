В России не выявили новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

"За период мониторинга зарегистрирован 1131 больной с признаками ОРВИ, прибывших из КНР. По результатам лабораторных исследований выставлены диагнозы: 97 заболевшим – респираторные инфекции, 67 – грипп А, 52 – грипп В, 31 – парагрипп, 1 – стафилококк, 1 – микоплазма, 1 – гемофильная инфекция, 2 – новая коронавирусная инфекция (12.02.2020 больные выписаны из стационара с выздоровлением)", - говорится в сообщении.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 2442 человека скончались, более 22,8 тысячи излечились. За пределами Китая, по данным ВОЗ на пятницу, были зафиксированы 1200 заражений в 26 странах.