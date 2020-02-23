В Москве к утру воскресенья выпало около четырех сантиметров снега

"У нас вчера полностью исчез снежный покров впервые за всю историю. Средняя дата схода снежного покрова у нас 12 апреля, а самое раннее, что было зафиксировано до вчерашнего дня, - 26 марта, а у нас это случилось 22 февраля", - сказал Тишковец.