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В Москве к утру воскресенья выпало около четырех сантиметров снега
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РИА Новости

В Москве к утру воскресенья выпало около четырех сантиметров снега

09:53 23.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Снегопад в Москве
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Снег в Москве в субботу впервые за всю историю метеонаблюдений растаял на полтора месяца раньше обычного, до 23 февраля, однако за ночь снова выпало 3-4 сантиметров снега, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"У нас вчера полностью исчез снежный покров впервые за всю историю. Средняя дата схода снежного покрова у нас 12 апреля, а самое раннее, что было зафиксировано до вчерашнего дня, - 26 марта, а у нас это случилось 22 февраля", - сказал Тишковец.
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Однако, по его словам, в ночь на воскресенье погода начала портиться, прошел снег и новый покров образовался.
"Если вчера земля была голая, то сейчас землю опять припорошило 3-4-сантиметровым снегом", - сказал Тишковец.
Он также добавил, что, так как ожидаются дожди и слякоть, то этот покров тоже начнет таять.
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ПогодаЕвгений ТишковецЦентр "Фобос"МоскваОбщество
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