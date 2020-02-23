В Москве к утру воскресенья выпало около четырех сантиметров снега

"У нас вчера полностью исчез снежный покров впервые за всю историю. Средняя дата схода снежного покрова у нас 12 апреля, а самое раннее, что было зафиксировано до вчерашнего дня, - 26 марта, а у нас это случилось 22 февраля", - сказал Тишковец.
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Однако, по его словам, в ночь на воскресенье погода начала портиться, прошел снег и новый покров образовался.
"Если вчера земля была голая, то сейчас землю опять припорошило 3-4-сантиметровым снегом", - сказал Тишковец.
Он также добавил, что, так как ожидаются дожди и слякоть, то этот покров тоже начнет таять.
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