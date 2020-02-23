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Мать троих детей из Мытищ прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку
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РИА Новости

Мать троих детей из Мытищ прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку

10:01 23.02.2020 (обновлено: 11:22 23.02.2020)
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© Страница в Instagram "mytischi_live"Стоп-кадр видео спасения собаки, провалившейся под лед
Стоп-кадр видео спасения собаки, провалившейся под лед
© Страница в Instagram "mytischi_live"
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. В Мытищах очевидцы сняли на видео, как женщина прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку, сообщает "Москва 24". Кадры спасения животного опубликовал аккаунт "Мытищи-Live" в Instagram.
Женщина по имени Алина рассказала, что собака вырвалась и побежала по льду за уткой. Затем лед кончился и пес начал плыть за птицей, однако не смог догнать утку. Выбраться на лед обратно собака также не смогла.
"Я какое-то время ждала-надеялась, что он выберется самостоятельно", — пояснила Алина.
Средняя дочь женщины, по ее словам, начала плакать, что собака тонет. Тогда она попросила находящихся рядом людей присмотреть за детьми, разделась и полезла в воду. Уже вслепую Алина нашла рулетку и ошейник, за которую и вытащила животное из воды. Прохожие помогли хозяйке животного выбраться из воды и переодеться в сухую одежду.
По информации издания, Алина работает педиатром.
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