Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

В субботу в ДНР сообщили о 10 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений... составило 10 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по республике семь мин, также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрелов на западе Донецка повреждено девять домов.