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2020-02-23T09:43+0300
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Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
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РИА Новости

Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

09:43 23.02.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий армии ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Военнослужащий армии ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Военнослужащий армии ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Украинские силовики 10 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В субботу в ДНР сообщили о 10 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений... составило 10 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по республике семь мин, также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрелов на западе Донецка повреждено девять домов.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 97 единиц", - добавил представитель ведомства.
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