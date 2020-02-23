Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Украинские силовики 10 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В субботу в ДНР сообщили о 10 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.
22 февраля, 14:25В ДНР сообщили о размещении украинской техники в Донбассе
"За истекшие сутки общее количество нарушений... составило 10 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по республике семь мин, также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрелов на западе Донецка повреждено девять домов.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 97 единиц", - добавил представитель ведомства.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения